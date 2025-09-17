यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025 की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न

ग्रेटर नोएडा, 16 सितंबर (आईएएनएस)। 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो मार्ट में होने वाले 'यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025' की तैयारियों की समीक्षा मंगलवार को की गई। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम और जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए ताकि आयोजन भव्य और सफल हो।

बैठक में यातायात व्यवस्था, वीवीआईपी मूवमेंट, उद्घाटन समारोह की रूपरेखा, सुरक्षा प्रबंध, पार्किंग व्यवस्था, होटल की दरों, ब्रांडिंग एवं आम जनता की सुविधा जैसे प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आयोजन स्थल तक आने-जाने वाले मार्गों पर वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाए। मार्गों पर बैरिकेडिंग, डाइवर्जन, साइनेज एवं सुरक्षा तैनाती की व्यवस्था समय से पूर्ण कर ली जाए ताकि यातायात सुचारु बना रहे और आम नागरिकों को असुविधा न हो।

जिलाधिकारी ने कहा कि उद्घाटन समारोह के दौरान प्रोटोकॉल व्यवस्था में किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के स्वागत एवं मार्गदर्शन के लिए विशेष हॉस्पिटैलिटी डेस्क की स्थापना की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शटल बस सेवा, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, पेयजल सुविधा एवं साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। साथ ही ब्रांडिंग के दृष्टिकोण से आयोजन स्थल तक जाने वाले प्रमुख मार्गों पर आकर्षक होर्डिंग, फ्लेक्स, एलईडी डिस्प्ले एवं दिशा सूचक बोर्ड लगाए जाएं ताकि आगंतुकों को सुविधा के साथ-साथ शो का प्रभाव भी भव्य रूप में दिखाई दे।

बैठक में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण प्रेरणा सिंह व लक्ष्मी वीएस, अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, प्रशासन, पुलिस एवं प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बैठक के बाद जिलाधिकारी ने औद्योगिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी इंटरनेशनल ट्रेड शो में अधिक से अधिक पंजीकरण कर प्रतिभाग सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, उपायुक्त उद्योग अनिल कुमार एवं संबंधित औद्योगिक पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

