यूके के साइंस म्यूजियम की अदाणी ग्रीन एनर्जी गैलरी में आए करीब 10 लाख दर्शक

लंदन, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। साइंस म्यूजियम की अवॉर्ड विनिंग नि:शुल्क अदाणी ग्रीन एनर्जी गैलरी में पिछले साल लॉन्च के बाद से अब तक दस लाख के करीब दर्शक आए हैं। इसमें 10,000 से ज्यादा छात्र थे। यह जानकारी कंपनी की ओर से गुरुवार को दी गई।

इस गैलरी में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तेजी से हो रहे एनर्जी ट्रांजिशन और कार्बनाइजेशन की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गई है।

इस गैलरी में मौजूदा समय की और ऐतिहासिक वस्तुओं का आकर्षक प्रदर्शन, आकर्षक डिजिटल प्रदर्शनियां और विशेष रूप से तैयार किए गए मॉडल शामिल हैं, जो यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार एनर्जी सिस्टम का अतीत, वर्तमान और भविष्य मानव कल्पना और इनोवेशन द्वारा आकार लेता है।

अदाणी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अदाणी ने कहा, "हमें ऊर्जा क्रांति का गवाह बनकर गर्व है। अदाणी ग्रीन एनर्जी गैलरी लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है और स्थिरता व इनोवेशन के इर्द-गिर्द बातचीत को गति दे रही है। अदाणी ग्रीन एनर्जी में, हमारा मानना ​​है कि एक स्थायी भविष्य साहसिक इनोवेशन और सामूहिक कार्रवाई में निहित है। यह उपलब्धि एक ग्रीन फ्यूचर को आकार देने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है और सार्थक बदलाव लाने में शिक्षा की शक्ति को प्रदर्शित करती है।"

उन्होंने आगे कहा, "हम साइंस म्यूजियम ग्रुप को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई देते हैं और एक ऐसी गैलरी का समर्थन करने पर गर्व महसूस करते हैं जो जिज्ञासा जगाती है और एक स्वच्छ, अधिक मजबूत दुनिया के लिए समाधान विकसित करती है।"

यह गैलरी ब्रिटेन और विदेशों की तकनीकों और परियोजनाओं को प्रदर्शित करती है, जिसमें ऑर्कनी में हाइड्रोजन ऊर्जा से लेकर भारत में टेराकोटा एयर-कूलिंग फेसेड और मोरक्को में सौर ऊर्जा फार्म प्रोजेक्ट तक शामिल हैं। यह परिवारों और स्कूल समूहों, दोनों के बीच लोकप्रिय है।

कंपनी ने बताया कि इसके खुलने के बाद से अब तक 10,000 से अधिक छात्र शैक्षिक यात्राओं के तहत इस गैलरी का दौरा कर चुके हैं।

यह निःशुल्क गैलरी पिछले साल 24 मार्च को विज्ञान संग्रहालय के वेस्ट हॉल के दूसरे तल पर खोली गई थी।

आर्किटेक्ट और डिजाइन स्टूडियो अननोन वर्क्स द्वारा डिजाइन की गई इस गैलरी को हाल ही में डिजाइन और इंस्टॉलेशन के प्रति इसके टिकाऊ दृष्टिकोण के लिए आर्किटेक्ट्स जर्नल से रेट्रोफिट और रीयूज अवार्ड मिला है।

--आईएएनएस

एबीएस/