अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

यूबीएस ने इंडिगो को किया डाउनग्रेड, टारगेट प्राइस भी घटाया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 27, 2026, 12:11 PM

मुंबई, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने सोमवार को इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड को डाउनग्रेड कर दिया है, साथ ही टारगेट प्राइस को घटाकर 4,940 रुपए कर दिया है।

यूबीएस ने इंटरग्लोब एविएशन की रेटिंग को "बाय" से घटाकर "न्यूट्रल" कर दिया है। साथ ही टारगेट प्राइस को कम करके 4,940 रुपए कर दिया है, जो कि पहले 5,480 रुपए था।

यह डाउनग्रेड ऐसे समय पर आया है, जब अमेरिका-ईरान के संघर्ष के कारण तनाव बना हुआ है और ऊर्जा की कीमतें उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं।

ब्रोकरेज फर्म ने बताया कि विमानन क्षेत्र विशेष रूप से कमजोर रहा है, क्योंकि कई क्षेत्रों में आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण हाल के महीनों में जेट ईंधन की हाजिर कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं।

हालांकि इन घटनाक्रमों ने वैश्विक एयरलाइनों पर दबाव डाला है, यूबीएस ने स्वीकार किया कि इंडिगो अपने विशाल आकार और परिचालन दक्षता के कारण कई अंतरराष्ट्रीय समकक्षों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है।

घरेलू स्तर पर, विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में वृद्धि को सीमित करने के लिए भारत सरकार के हस्तक्षेप से कुछ राहत मिली है।

अप्रैल 2026 के लिए, एटीएफ की कीमतों में 9 प्रतिशत की वृद्धि की सीमा तय की गई, जो मार्च में अंतरराष्ट्रीय कीमतों में देखी गई 115 प्रतिशत की वृद्धि से काफी कम है।

इस कदम से भारत में संचालित एयरलाइनों पर तत्काल प्रभाव को कम करने में मदद मिली है।

हालांकि, इंडिगो के शेयर में तेजी के साथ कारोबार हो रहा था। दोपहर 3 बजे शेयर एक प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,567 रुपए पर था।

पिछले पांच दिनों में, इंडिगो के शेयर 3 प्रतिशत गिर गए हैं। पिछले एक महीने में शेयर ने 11 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है।

हालांकि,पिछले छह महीनों में यह 21 प्रतिशत गिर गया है। वहीं, सालाना आधार पर इसमें करीब 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

--आईएएनएस

एबीएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...