व्यापारियों ने जीएसटी सुधार को बताया एक सराहनीय कदम, कहा- आम जनता को मिलेगा फायदा

ट्रेडर्स ने सोमवार को जीएसटी सुधार के तहत रेट में हुई कटौती को एक सराहनीय कदम बताया। उन्होंने जीएसटी रेट कट को पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन को लेकर एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम बताया।

अमूल प्रॉडक्‍ट्स की मार्केटिंग करने वाली कंपनी गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) के मैनेजिंग डायरेक्टर जयेन मेहता ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा कि जीएसटी सुधार की वजह से अलग-अलग डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमत घट गई है। जैसे आइसक्रीम पर जीएसटी रेट 18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत, बटर, घी, चीज पर जीएसटी रेट 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गई है। इसके अलावा, लॉन्ग लाइफ मिल्क और पनीर को जीरो प्रतिशत जीएसटी दायरे में ला दिया गया है।

मेहता ने आगे कहा, "अमूल ने अपने 700 से अधिक उत्पादों पर जीएसटी रेट्स कम होने की वजह से कंज्यूमर प्राइस में भी कटौती की है। जीएसटी सुधार के कारण उपभोग बढ़ेगा और उपभोग बढ़ने से अमूल के साथ 36 लाख किसान-परिवार और देश में डेयरी पर निर्भर 8-10 करोड़ परिवारों को लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा।"

सीसीआई जम्मू के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि सभी को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए जीएसटी सुधार को पीएम मोदी की ओर से देशवासियों को दिया एक उपहार बताया।

उन्होंने कहा, "जीएसटी सुधार के साथ कई वस्तुओं पर से कर की दर को कम कर दिया गया है, जो आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत है। वस्तुओं पर जीएसटी की अधिक दर होना लोअर मिडल क्लास और लोअर क्लास के लिए एक बड़ी परेशानी बनती थी। चाहे बात आवश्यक शिक्षण सामग्री की हो या स्वास्थ्य बीमा की जरूरी वस्तुओं और सेवाओं को अब जीरो जीएसटी के दायरे में ला दिया गया है।"

सीसीआई छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमर परवानी ने कहा, "मैं केंद्रीय वित्त मंत्री और पीएम मोदी दोनों का आभार व्यक्त करता हूं। यह पीएम मोदी के विजन 'आत्मनिर्भर भारत' को लेकर काफी बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। जीएसटी सुधार का सबसे बड़ा असर ग्राहकों की खरीदारी बढ़ने के रूप में देखा जाएगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।"

रुनावला बिजनेसमैन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अमित गोयल ने कहा कि जीएसटी सुधार आम आदमी के लिए राहत भरा है। सबसे बड़ा बदलाव रोजमर्रा की वस्तुओं पर से टैक्स के रेट कम होना है। इससे अधिक से अधिक लोगों के लिए जरूरी वस्तुएं अब उनकी खरीदारी क्षमता में रहेंगी और वे उन्हें खरीद पाएंगे।

रघुनाथ बाजार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजय गुप्ता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जीएसटी स्ट्रक्चर को आसान बनाए जाने की मांग लंबे समय से चल रही थी, अब आखिरकार इसे आसान बना दिया गया है। उन्होंने जीएसटी रेट कट को एक स्वागत योग्य कदम बताया।

उन्होंने कहा, "चीजें सस्ती होंगी तो ग्राहक अपनी खरीदारी को बढ़ाएंगें। कुल मिलाकर जीएसटी रेट कट से खपत को बढ़ावा और आम जनता को फायदा मिलेगा।"

