व्यापार समझौते पर बातचीत तेज, पीयूष गोयल 22 सितंबर को जाएंगे अमेरिका

नई दिल्ली, 20 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल 22 सितंबर को अमेरिका दौरे पर जा रहा है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है।

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 16 सितंबर को भारत दौरे पर आई यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (यूएसटीआर) की टीम के साथ हुई बैठकों में व्यापारिक मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। इसके बाद दोनों पक्षों ने यह फैसला लिया कि परस्पर लाभकारी व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए प्रयास तेज किए जाएंगे।

बयान में बताया गया कि इन चर्चाओं को आगे बढ़ाने और ठोस परिणाम तक पहुंचाने के उद्देश्य से पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल 22 सितंबर को अमेरिका जाएगा। इस दौरे में अमेरिकी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें व्यापार समझौते के अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी।

भारत और अमेरिका के बीच इस सप्ताह की शुरुआत में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि दोनों देश व्यापारिक संबंधों को लेकर सकारात्मक रुख अपना रहे हैं।

बैठक में अमेरिका की ओर से ब्रेंडन लिंच, जो कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता के मुख्य वार्ताकार हैं, ने भारतीय प्रतिनिधियों से मुलाकात की। भारत की तरफ से बैठक का नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने किया।

मंत्रालय के अनुसार, "दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार की अहमियत को समझते हुए सकारात्मक और भविष्य की ओर उन्मुख चर्चा की। यह तय किया गया कि एक लाभकारी व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए प्रयासों को और तेज किया जाएगा।".

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिए गए सकारात्मक संकेतों से इस प्रक्रिया को और बल मिला है।

वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ताएं कई स्तरों पर जारी हैं और इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्ष बेहद रचनात्मक और सहयोगात्मक है।

