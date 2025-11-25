अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

व्यापारी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के मुख्य स्तम्भ: पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। व्यापारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी और विकास दर के मुख्य स्तम्भ हैं। यह बयान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की ओर से मंगलवार को दिया गया।

कार्यक्रम में गोयल ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) से अबतक के सबसे बड़े स्वदेशी मेले को इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) के साथ मिलकर आयोजित करने का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री ने सीएआईटी नेशनल ट्रेड लीडर्स कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि इस प्रस्तावित मेले को भारत की ट्रेड और इंडस्ट्री की विविधता, मजबूती और इनोवेशन को दिखाने वाले एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करना चाहिए, जो स्वदेशी व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से संरेखित हो।

केंद्रीय मंत्री ने व्यापारियों के लिए मजबूत कौशल विकास कार्यक्रमों, महिला उद्यमियों के अधिक सशक्तिकरण, साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए मजबूत प्रणालियों और एक आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी व्यापार इकोसिस्टम के निर्माण के महत्व पर जोर देते हुए सीएआईटी की ओर से लगातार की जा रही पहलों की सराहना की।

गोयल ने सीएआईटी को देश भर में स्वदेशी मेलों के आयोजन के लिए स्वदेशी जागरण मंच, लघु उद्योग भारती और प्रमुख व्यापार संघों और चैंबरों जैसे संगठनों के साथ मिलकर सहयोग करने और "स्थानीय के लिए मुखर" को बढ़ावा देने वाला एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने क्षेत्र में चल रही कौशल पहल को मजबूत करने के लिए सीएआईटी को अपने निर्वाचन क्षेत्र, उत्तरी मुंबई में स्थित कौशल विकास केंद्र को संभालने का अवसर भी दिया।

सभा को संबोधित करते हुए चांदनी चौक से सांसद और सीएआईटी महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने भारत के व्यापारियों के अटूट योगदान की सराहना की।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के दृष्टिकोण ने व्यापारियों को बेहतर प्रणालियों, आधुनिक तकनीक और विकास के नए मार्गों के माध्यम से सशक्त बनाया है।"

खंडेलवाल ने व्यापारी हितों की रक्षा करने, नीतिगत सुधारों को आगे बढ़ाने और पूरे भारत में एक मजबूत, अधिक संगठित खुदरा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए सीएआईटी की प्रतिबद्धता को दोहराया।

