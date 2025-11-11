वीवर्क इंडिया का मुनाफा दूसरी तिमाही में 96 प्रतिशत गिरकर 6.4 करोड़ रुपए रहा, आय 22 प्रतिशत बढ़ी

मुंबई, 10 नवंबर (आईएएनएस)। वीवर्क इंडिया ने सोमवार को वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान किया। जुलाई-सितंबर अवधि में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 96 प्रतिशत गिरकर 6.4 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 203.7 करोड़ रुपए था।

वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 22.4 प्रतिशत बढ़कर 574.7 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 469.5 करोड़ रुपए थी।

प्रीमियम फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस संचालित करने वाली कंपनी का खर्च वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 9 प्रतिशत बढ़कर 579 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 530.3 करोड़ रुपए पर था।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक करण विरवानी ने कहा, "हमारे दूसरी तिमाही का नतीजा वीवर्क इंडिया की यात्रा में एक निर्णायक मोड़ का संकेत है। रिकॉर्ड आय, बढ़ते मार्जिन और हमारी पहली पीएटी पॉजिटिव तिमाही के साथ, हमने यह प्रदर्शित किया है कि लचीलापन और मुनाफा बड़े पैमाने पर एक साथ मौजूद रह सकते हैं। यह तिमाही ऑपरेटिंग लिवरेज और मुनाफे में मजबूत सुधार को दर्शाती है, जिसमें आईजीएएपी ईबीआईटीडीए तिमाही आधार पर 45 प्रतिशत बढ़ा और आरओसीई मजबूत होकर 22.2 प्रतिशत हो गया।"

उन्होंने आगे कहा,"हम केवल फिजिकल स्पेस से आगे बढ़कर वर्कस्पेस सॉल्यूशंस, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी के एक फुल-स्टैक इकोसिस्टम में विकसित हो रहे हैं। वीवर्क इंडिया ऐसे स्थायी वातावरण का निर्माण कर रहा है जो संगठनों और प्रभावशाली समुदायों को अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए सशक्त बनाता है। हम न केवल तेजी से बढ़ रहे हैं, बल्कि हम और भी बेहतर तरीके से बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त कर रहे हैं और दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करते हुए मार्जिन बढ़ा रहे हैं।"

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि तिमाही के दौरान और पहली छमाही की समाप्ति पर (30 सितंबर, 2025 तक) क्रमश: 5,61,324 और 5,75,561 एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस दिए गए हैं।

नतीजों के बाद वीवर्क इंडिया का शेयर 1.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ 624 रुपए पर बंद हुआ।

