विदेशी दबाव के बावजूद व्यापार समझौतों के साहसिक फैसले के लिए किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। देश भर के किसानों ने विदेशी दबाव के बावजूद व्यापार समझौतों के साहसिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और उनके किसान-हितैषी ऐतिहासिक फैसले के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

किसान संगठनों के नेताओं और किसानों के एक बड़े समूह ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार के निर्णायक कदम की सराहना की।

भारतीय किसान चौधरी चरण सिंह संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हित में एक अटल बयान दिया है।

उन्होंने कहा, "भारत किसी भी कीमत पर उनके हितों से समझौता नहीं करेगा। यह घोषणा न केवल लाखों अन्नदाताओं को राहत देती है, बल्कि कृषि और ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करती है। हम इस दूरदर्शी और किसान-हितैषी दृष्टिकोण का तहे दिल से स्वागत और समर्थन करते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।"

कृपा सिंह नत्थूवाला ने कहा कि वे समझौते पर अमेरिकी दबाव को लेकर बहुत चिंतित हैं।

उन्होंने कहा, "अगर यह लागू हो जाता तो किसान बर्बाद हो जाते। लेकिन प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने किसानों के हित में एक कड़ा फैसला लिया। इससे पंजाब और पूरे देश के किसान गौरवान्वित हैं। मैं सभी नागरिकों, किसानों और व्यापारियों से कहता हूं कि अमेरिका चाहे कुछ भी कहे, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। कृषि मंत्री जी, बधाई हो, देश के किसान आपके साथ हैं।"

छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के एक अन्य किसान वीरेंद्र लोहान ने कहा कि अमेरिकी कंपनियों को हमारे कृषि और डेयरी क्षेत्र में प्रवेश न देने का साहसिक फैसला हर खेत, गांव और गौशाला में गूंज रहा है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "आपने दिखा दिया है कि भारतीय किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि इस देश की आत्मा है, एक ऐसी आत्मा, जिसे कोई भी विदेशी ताकत नियंत्रित नहीं कर सकती। आपने हमें विश्वास दिलाया है कि जब तक वर्तमान नेतृत्व दिल्ली में है, कोई भी ताकत भारत के किसानों को गुलाम नहीं बना सकती। मैं नकली खाद, बीज और कीटनाशकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी धन्यवाद करता हूं।"

किसान धर्मेंद्र मलिक ने प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि वह उनसे अपने रुख पर अडिग रहने और मुक्त व्यापार पर हमारी नीतियों में कोई बदलाव न करने की अपील करते हैं।

पंजाब के कुलदीप सिंह बाजिदपुर ने प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री चौहान की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठा रही है, जिससे उनका जीवन बदल रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगे और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे, ताकि किसानों को अमेरिका जैसे देशों की ओर न देखना पड़े।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि यह सभा लघु भारत का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा, "मैं यहां मौजूद मेरे किसान भाइयों को नमन करता हूं, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया का पेट भरने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। अनाज जीवन है, अनाज ईश्वर है। किसान अन्नदाता भी है और जीवनदाता भी। मेरे लिए किसानों की सेवा ही ईश्वर की पूजा है, और इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है।"

चौहान ने दोहराया कि सरकार जल्द ही नकली खाद और रसायन बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एक नया कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

--आईएएनएस

एसकेटी/