अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

वित्त वर्ष 26 में ओबेरॉय रियल्टी की बिक्री 25 प्रतिशत घटी, चौथी तिमाही में बुकिंग में आया उछाल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 22, 2026, 04:49 AM

मुंबई, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। ओबेरॉय रियल्टी ने वित्त वर्ष 2026 में बेची गई इकाइयों की संख्या में 24.86 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है, जबकि कंपनी ने प्रीमियम आवास की मजबूत मांग के कारण तिमाही बुकिंग में तेज वृद्धि दर्ज की है।

ओबेरॉय रियल्टी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वित्त वर्ष के दौरान बुक की गई इकाइयों की कुल संख्या घटकर 698 रह गई, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह 929 इकाइयां थी।

कंपनी ने अपनी फाइलिंग में यह भी बताया कि वर्ष के दौरान बुक किया गया कुल कारपेट एरिया भी 10.61 प्रतिशत घटकर 11,47,557 वर्ग फुट रह गया।

वार्षिक बिक्री मात्रा में गिरावट के बावजूद, कंपनी ने बुकिंग मूल्य में मामूली 3.14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जो वित्त वर्ष 2026 में 5,447 करोड़ रुपए रही।

यह दिखाता है कि इकाइयों की बिक्री में गिरावट के बावजूद उच्च मूल्य वाली संपत्तियों की मांग अधिक बनी रही।

इसके विपरीत, वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन किया है। कुल बुकिंग मूल्य लगभग दोगुना होकर 1,673 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 853 करोड़ रुपए से 96.13 प्रतिशत अधिक है।

इस तिमाही में बुक की गई इकाइयों की संख्या पिछले वर्ष की 78 इकाइयों से बढ़कर 229 हो गई।

फाइलिंग में दी गई जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में बुक किया गया कारपेट एरिया पिछले वर्ष की तुलना में 160.37 प्रतिशत बढ़कर 3,57,552 वर्ग फुट हो गया।

तिमाही दर तिमाही आधार पर भी कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन किया, जिसमें बुकिंग मूल्य में 100.11 प्रतिशत की वृद्धि और बुक की गई इकाइयों में 76.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

रियल एस्टेट डेवलपर ने अपनी फाइलिंग में बताया कि बुक किए गए कारपेट एरिया में पिछली तिमाही की तुलना में 92.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विकास ओबेरॉय के नेतृत्व वाली ओबेरॉय रियल्टी को रियल एस्टेट क्षेत्र में चार दशकों से अधिक का अनुभव है और यह उच्च स्तरीय आवासीय, वाणिज्यिक, खुदरा और आतिथ्य परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखे हुए है।

--आईएएनएस

एबीएस/

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