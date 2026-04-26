अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

वित्त वर्ष 2027 में भारत के कमर्शियल वाहन उद्योग की बिक्री रिकॉर्ड 12.4 लाख यूनिट तक पहुंचने की उम्मीद

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 26, 2026, 09:43 AM

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। शनिवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के कमर्शियल वाहन (सीवी) उद्योग के वित्त वर्ष 2027 में लगभग 12.4 लाख यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री तक पहुंचने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2019 के पिछले उच्चतम स्तर को पार कर जाएगा।

क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में इस उद्योग में 13 प्रतिशत की मजबूत रिकवरी देखने को मिली, और इस ऊंचे आधार के कारण वित्त वर्ष 2027 में विकास दर घटकर 5–6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

घरेलू मांग सहायक बनी रहेगी, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी गतिविधियों, स्थिर रिप्लेसमेंट मांग और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) दरों में कटौती से बढ़ावा मिलेगा।

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पश्चिम एशिया में चल रही घटनाओं के कारण निर्यात में निकट भविष्य में कुछ रुकावटें आ सकती हैं।

घरेलू बाजार कुल वॉल्यूम का लगभग 92 प्रतिशत हिस्सा बनाता है।

इस उद्योग को मोटे तौर पर हल्के कमर्शियल वाहन (एलसीवी) और मध्यम और भारी कमर्शियल वाहन (एमएचसीवी) में बांटा गया है, जिसमें बसें इन दोनों श्रेणियों के भीतर एक उप-श्रेणी के रूप में शामिल हैं।

जीएसटी दरों में कटौती से खरीद की लागत में सुधार हुआ, जिससे रुकी हुई मांग फिर से सामने आई। इसके अलावा, ब्याज दरों में नरमी, माल ढुलाई के बेहतर उपयोग और इंफ्रास्ट्रक्चर और खनन गतिविधियों में तेजी ने इस रिकवरी को और मजबूत किया।

क्रिसिल रेटिंग्स के सीनियर डायरेक्टर अनुज सेठी ने कहा, "एलसीवी, जिनका उद्योग के कुल वॉल्यूम में लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा है, ई-कॉमर्स और 'लास्ट-माइल डिलीवरी' (अंतिम चरण की डिलीवरी) की माँग के कारण 5-6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।"

एमएचसीवी के वॉल्यूम में 4-5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिसे माल ढुलाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च से समर्थन मिलेगा।

उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से अधिक क्षमता वाले वाहनों की ओर बढ़ रहा मौजूदा रुझान, वॉल्यूम में होने वाली बढ़ोतरी की गति को थोड़ा धीमा कर सकता है, भले ही अंतर्निहित मांग स्थिर बनी रहे।

वित्त वर्ष 2027 में बसों के सेगमेंट में 3–4 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिसे रिप्लेसमेंट मांग और सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक बसों की खरीद से समर्थन मिलेगा।

फर्म का अनुमान है कि हालांकि बसों का सेगमेंट अभी छोटा है, लेकिन इस श्रेणी में इलेक्ट्रिफिकेशन (बिजली से चलने वाले वाहनों का चलन) किसी भी अन्य कमर्शियल वाहन श्रेणी की तुलना में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है; हालांकि अभी इसकी पहुंच बहुत कम है, लेकिन इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

क्रिसिल रेटिंग्स की डायरेक्टर पूनम उपाध्याय ने कहा, "निर्यात, जो कुल कमर्शियल वाहन वॉल्यूम का लगभग 8 प्रतिशत है, वित्त वर्ष 2026 के लगभग 17 प्रतिशत के स्तर से गिरकर वित्त वर्ष 2027 में 2–4 प्रतिशत की धीमी गति से बढ़ सकता है।"

--आईएएनएस

एससीएच

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