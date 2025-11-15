वित्त मंत्री सीतारमण ने एनटीटीसी में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का किया उद्घाटन

नई दिल्ली, 15 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नागालैंड टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर (एनटीटीसी) में कौशल विकास के लिए एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने दर्शकों को संबोधित किया।

वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा, "नागालैंड के युवा बेहद क्रिएटिव और उत्साही हैं। चाहे वह टेक्स्टाइल हो, लकड़ी का काम हो या किसी तरह का कोई दूसरा क्राफ्ट हो हर जगह उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाई देता है।"

उन्होंने आगे कहा, "मुझे विश्वास है कि इस अवसर के साथ आप अपने जीवन, नागालैंड के भविष्य और इस राज्य के विकसित भारत में योगदान को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएंगे।"

निर्मला सीतारमण कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्री की उपस्थिति में साइएंट टेक और एनटीटीसी के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान भी हुआ।

इससे पहले वित्त मंत्री एसएएससीआई परियोजनाओं की समीक्षा बैठक का भी हिस्सा बनीं।

निर्मला सीतारमण कार्यालय के अनुसार, "नागालैंड को एसएएससीआई आवंटन 2020-21 में 3 सेक्टर से बढ़कर 2024-25 में 9 सेक्टर तक हो गया है। इसके अलावा, पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र द्वारा एसएएससीआई सहायता के कारण राज्य पूंजीगत व्यय 2020-21 के 1,677 करोड़ से तीन गुना बढ़कर 2024-25 में 4,593 करोड़ हो गया है।"

वित्त मंत्री ने नागालैंड के चुमौकेदिमा में एसएएससीआई योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा फंडेड परियोजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने राज्य में एसएएससीआई के तहत दो और परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

उन्होंने एनटीटीसी दीमापुर में ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, ट्रेनिंग ब्लॉक और एग्रो-बेस्ड रूरल टेक्नोलॉजी यूनिट्स सहित प्रमुख फैसिलिटी का दौरा भी किया।

वित्त मंत्री अपने इस तीन दिवसीय नागालैंड दौरे में इससे पहले कोहिमा में थीं। यहां उन्होंने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) में स्टूडेंट्स एडवांसिंग माइंडसेट्स इन एआई, रोबोटिक्स, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल हार्डवेयर (समर्थ) का शुभारंभ किया।

वह टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड (टीएसएटी) और एनआईईएलआईटी के बीच एक समझौता ज्ञापन के आदान-प्रदान की भी साक्षी बनीं।

--आईएएनएस

एसकेटी/