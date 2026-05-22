वैश्विक उतार-चढ़ाव के बीच भारत के नए व्यापार और रक्षा समझौते रणनीतिक ऑटोनॉमी के संकेत

नई दिल्ली, 21 मई (आईएएनएस)। भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और रूस के साथ ऐसी डील की है जो हेडलाइन के हिसाब से तो फायदेमंद हैं, लेकिन ये भारत की रणनीतिक ऑटोनॉमी की तलाश के बारे में ज्यादा संकेत देती हैं।

ये एक जानबूझकर किए गए बदलाव को दिखाते हैं कि कैसे नई दिल्ली बढ़ती ग्लोबल दुश्मनी और अनिश्चितताओं के बीच रणनीतिक ऑटोनॉमी के कैलिब्रेटेड लीवर के तौर पर व्यापार और रक्षा अलाइनमेंट नीति का इस्तेमाल कर रही है। ये समझौते, जो स्केल और कॉन्टेक्स्ट में अलग हैं, एक रणनीतिक लॉजिक दिखाते हैं: भारत एक ऐसी दुनिया में अपने आर्थिक और सुरक्षा विकल्प बढ़ा रहा है जहां कोई भी अकेली निर्भरता एक रणनीतिक कमजोरी बन गई है।

न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) शायद एक छोटा ट्रेड कॉम्पैक्ट लगे, लेकिन यह एक डेवलप्ड मार्केट तक पक्की पहुंच देता है। इसके साथ ही बड़े समुद्री क्षेत्र में एंट्री पॉइंट भी बनाता है। साथ ही, भारत ने डेयरी और कृषि जैसे राजनीतिक तौर पर संवेदनशील क्षेत्र को बचाकर पॉलिसी स्पेस बनाए रखा है, जो खुलेपन और घरेलू स्थिरता के बीच सावधानी से संतुलन बनाने को दिखाता है।

दक्षिण कोरिया समझौता एक अलग स्तर के लक्ष्य पर काम करता है। यहां, मकसद सिर्फ मार्केट एक्सेस नहीं है, बल्कि एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन है। दक्षिण कोरिया और रूस समेत दूसरे साझेदारों के साथ भारत के जुड़ाव के रक्षा पहलू इस ट्रेंड को और मजबूत करते हैं।

रूस के साथ भारत का लगातार रक्षा और ऊर्जा एंगेजमेंट मल्टी-वेक्टर अप्रोच के बने रहने को दिखाता है।

इन तीनों डील्स को जो चीज जोड़ती है, वह उनका स्केल नहीं बल्कि उनका इरादा है। भारत अब व्यापार और सुरक्षा समझौतों को अकेले सैन्य या आर्थिक डील्स के तौर पर नहीं देख रहा है। इसके बजाय, उन्हें रणनीतिक ऑटोनॉमी के एक बड़े आर्किटेक्चर में लेयर किया जा रहा है, जो साझेदारों, क्षेत्रों और ज्योग्राफीज में डायवर्सिफिकेशन चाहता है। भारत की डील्स तेजी से एंटीसिपेटरी होती जा रही हैं, जिन्हें भू-राजनीतिक अस्थिरता से बचने के लिए डिजाइन किया गया है।

एक निर्भरता को दूसरी से बदलने के बजाय, नई दिल्ली अपने रणनीतिक संबंधों को बांटने पर ध्यान दे रही है। इस मामले में, व्यापार समझौते इन संबंधों के आर्थिक आधार को बढ़ाकर रक्षा संबंधों को पूरा करते हैं, जिससे वे ज्यादा मजबूत और कम ट्रांजैक्शन वाले बनते हैं।

ये तीनों डील रक्षा प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के बड़े कदम का संकेत देते हैं, लेकिन अकेलेपन में पीछे हटे बिना। इसके बजाय, आत्मनिर्भरता को सेलेक्टिव इंटीग्रेशन के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है, तकनीक को अपनाना, घरेलू क्षमता बनाना, और धीरे-धीरे निर्भरता कम करना। वे एक भूराजनीतिक सिग्नलिंग इफेक्ट भी लाते हैं। रक्षा साझेदारी शायद ही कभी न्यूट्रल होती हैं। दक्षिण कोरिया के साथ सहयोग बढ़ाना जरूरी तौर पर क्षेत्रीय डायनामिक्स से जुड़ा है, खासकर चीन के साथ संबंध में।

सियोल के साथ मौजूदा ट्रेड फ्रेमवर्क को अपग्रेड करने, व्यापार में गड़बड़ी को ठीक करने और सेमीकंडक्टर, शिपबिल्डिंग, क्लीन एनर्जी और जरूरी मिनरल्स में सहयोग बढ़ाने की कोशिश, भारत को हाई-वैल्यू सप्लाई चेन में और गहराई से जोड़ने की कोशिश का संकेत है।

आर्थिक सुरक्षा बातचीत और इंडस्ट्रियल सहयोग प्लेटफॉर्म जैसे संस्थागत सिस्टम के साथ, आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य बताता है कि व्यापार को औद्योगिक नीति और रणनीतिक अलाइनमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है।

सियोल के साथ रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार, खासकर आर्टिलरी सिस्टम और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में, आसान खरीद से सहविकसित और तकनीक ट्रांसफर की ओर बदलाव दिखाता है। सेल्फ-प्रोपेल्ड हॉवित्जर जैसे प्लेटफॉर्म के लाइसेंस्ड प्रोडक्शन से लेकर अगली पीढ़ी के सिस्टम के संभावित जॉइंट डिजाइन तक की प्रगति, बाहरी साझेदारी का फायदा उठाते हुए स्वदेशी क्षमता बनाने की कोशिश का संकेत देती है।

ये समझौते ऐसे समय में हो रहे हैं जब वैश्विक व्यवस्था तेजी से बदल रही है। व्यापार व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच पहले जो स्पष्ट सीमाएं थीं, वे अब धुंधली पड़ चुकी हैं। अब व्यापार केवल आर्थिक गतिविधि नहीं रह गया, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी नियंत्रण और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से भी गहराई से जुड़ गया है। सप्लाई चेन को अब सिर्फ दक्षता के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी मजबूती और भरोसेमंद होने के नजरिए से भी पुनर्गठित किया जा रहा है। इसी वजह से देशों के आर्थिक संबंधों का आकलन अब उनके रणनीतिक प्रभाव और सुरक्षा हितों को ध्यान में रखकर भी किया जा रहा है।

ऐसे माहौल में, सुरक्षा और व्यापार समझौता रिस्क को मैनेज करने के टूल हैं। कई ओवरलैपिंग एग्रीमेंट करके, देश किसी एक साझेदार या एक्सिस पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह भारत के लिए खास तौर पर जरूरी है, जिसे संबंधों के एक मुश्किल दायरे से गुजरना होगा, अमेरिका और यूरोप के साथ संबंध बनाए रखना, चीन के साथ कॉम्पिटिटिव को-एग्जिस्टेंस को मैनेज करना और रूस के साथ लंबे समय से चले आ रहे संपर्क बनाए रखना।

इसके पीछे का लॉजिक दुश्मन भू-राजनीतिक पोल में से किसी एक को चुनना नहीं है, बल्कि उनके बीच विकल्प बनाना है। व्यापार समझौते इस रणनीति का कनेक्टिव टिशू बन जाते हैं, जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ता है। वे मार्केट, कैपिटल और तकनीक तक पहुंच बनाते हैं, साथ ही कई आर्थिक और सुरक्षा सिस्टम के साथ कम्पैटिबिलिटी का भी संकेत देते हैं। इस मायने में, भारत की नीति एक तरह के रणनीतिक ट्रायंगुलेशन में बदल रही है, जहां डायवर्सिफिकेशन ऑटोनॉमी का कोर बन जाता है।

फिर भी इस रणनीति के अपने जोखिम हैं। व्यापार समझौते का विस्तार घरेलू क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी दबाव में डाल सकता है, खासकर अगर सुरक्षा उपाय एक जैसे न हों या ठीक से लागू न किए गए हों। व्यापारिक असंतुलन, जैसा कि भारत के दक्षिण कोरिया के साथ मौजूदा समझौते में देखा गया है, अगर संरचनात्मक विषमता को ठीक नहीं किया गया तो बना रह सकता है या बढ़ भी सकता है। इसके अलावा, वैश्विक मूल्य श्रृंख्ला में गहरा एकीकरण मानक, संरेखण या नीति विकल्पों के पीछे छिपी उम्मीदों के साथ आ सकता है जो समय के साथ स्वायत्ता को रोक सकते हैं।

फिर भी, रणनीतिक दिशा साफ है। भारत की व्यापार और रक्षा अलाइनमेंट नीति को डिफेंसिव स्थिति से रणनीतिक इंस्ट्रूमेंट में बदला जा रहा है। न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और रूस के साथ हुए समझौता एंडपॉइंट नहीं हैं, बल्कि एक बिखरती और अनिश्चित ग्लोबल व्यवस्था में एक बड़े ग्लोबल बदलाव के इंडिकेटर हैं और भारत की उसमें ऑटोनॉमी बनाए रखने की कोशिश है।

--आईएएनएस

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