अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बीच शेयर बाजार सपाट बंद, सेंसेक्स-निफ्टी में मामूली बढ़त

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 21, 2026, 03:54 AM

मुंबई, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। पश्चिम एशिया में जारी तनावों के बीच वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों के चलते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारतीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ सपाट बंद हुआ। दिन के कारोबार में घरेलू बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहा।

बाजार बंद होने के समय 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 26.76 अंक या 0.03 प्रतिशत बढ़कर 78,520.30 पर था, तो वहीं एनएसई निफ्टी50 11.30 (0.05 प्रतिशत) की मामूली बढ़त के साथ 24,364.85 पर था।

दिन के कारोबार में सेंसेक्स ने 78,632.90 स्तर पर खुलकर 78,942.45 का इंट्रा-डे हाई और 78,203.30 का लो बनाया। जबकि निफ्टी 24,391.50 पर खुलकर 24,480.65 का दिन का हाई और 24,241.25 लो छुआ।

अमेरिका-ईरान सीजफायर को लेकर अनिश्चितता के कारण जोखिम की भावना में गिरावट आई, जिससे निफ्टी50 और सेंसेक्स सुस्त सत्र के बाद अपने दिन के उच्चतम स्तर से नीचे फिसल गए।

यही कारण रहा कि व्यापक बाजार सूचकांक शुरुआती बढ़त के बाद लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.18 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.45 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

वहीं सेक्टरवार बात करें तो निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑयल एंड गैस और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में तेजी देखने को मिली, जबकि निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी आईटी में बिकवाली का दबाव रहा।

निफ्टी50 पैक में ट्रेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, एसबीआई, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी और ग्रासिम इंडस्ट्रीज के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली और ये टॉप गेनर्स में शामिल रहे, जबकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, हिंडाल्को, टीएमपीवी, एलएंडटी, एचडीएफसी लाइफ, एचसीएल टेक और बीईएल के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई।

गौरतलब है कि ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरानी ध्वज वाले एक मालवाहक जहाज को जबरन जब्त करने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव फिर से बढ़ गया। इससे पहले ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे वाणिज्यिक जहाजों पर गोलीबारी की थी।

--आईएएनएस

डीबीपी

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