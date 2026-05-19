अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

वैश्विक अस्थिरता के बीच सोने में सीमित दायरे में कारोबार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 19, 2026, 10:19 AM

मुंबई, 19 मई (आईएएनएस)। वैश्विक अस्थिरता के बीच सोने की शुरुआत मंगलवार को सपाट हुई और शुरुआती कारोबार में सोने एक सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 5 जून 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 1,59,401 रुपए के मुकाबले 498 रुपए या 0.31 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,59,899 रुपए पर खुला।

सुबह 10 बजे सोना 20 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 1,59,421 रुपए पर था। सोने ने अब तक के कारोबार में 1,59,161 रुपए का न्यूनतम स्तर और 1,59,899 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ है।

सोने के उलट चांदी में कमजोरी देखी जा रही है।

चांदी के 3 जुलाई 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 2,76,651 रुपए के मुकाबले 380 रुपए की मामूली कमजोरी के साथ 2,76,271 रुपए पर खुला।

खबर लिखे जाने तक चांदी 2,351 रुपए या 0.85 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 2,74,300 रुपए पर थी। अब तक के सत्र में चांदी का न्यूनतम स्तर 2,74,236 रुपए और उच्चतम स्तर 2,76,666 रुपए पर रहा।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में कमजोरी देखी जा रही है। खबर लिखे जाने तक, सोना 0.35 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 4,542 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76.47 डॉलर प्रति औंस पर थी।

अमेरिका-ईरान तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर अस्थिरता बनी हुई है। वहीं, अमेरिका की ओर से ईरान पर हमले को टाल दिया गया है। इससे कच्चे तेल की कीमतों में भी हल्की नरमी देखने को मिली है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि कतर, सऊदी अरब और यूएई के सुझाव पर अमेरिका ने ईरान पर कल होने वाले हमले को टाल दिया है। इसके साथ, ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान के साथ शांति के लिए बातचीत चल रही है।

इसके अतिरिक्त, सोने और चांदी ने बीते एक साल में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान डॉलर में सोना ने करीब 40 प्रतिशत और चांदी ने करीब 135 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

--आईएएनएस

एबीएस/

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