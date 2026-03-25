वीरेंद्र सचदेवा ने बजट में समाज के सभी वर्गों की सेवा करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता को सराहा

नई दिल्ली, 24 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से पेश किए गए 2026-27 के "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" दिल्ली बजट का स्वागत किया।

उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'अंत्योदय' सिद्धांत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समग्र विकास की नीति से प्रेरित होकर, यह बजट समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाता है।

1.03 लाख करोड़ रुपये का यह रिकॉर्ड बजट दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। इसमें राज्य सरकार का अपना राजस्व खर्च का लगभग 74 प्रतिशत हिस्सा कवर करता है, जबकि शेष 26 प्रतिशत के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित आवंटन हैं, जो इसे एक आत्मनिर्भर बजट बनाता है।

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा सरकार का यह बजट एक विकसित दिल्ली के लिए है, जिसमें 31 प्रतिशत से अधिक 32,360 करोड़ रुपये शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के रखरखाव और विकास के लिए समर्पित हैं।

किसी भी राष्ट्र की राजधानी में परिवहन और शहरी विकास दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर, रेखा गुप्ता सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए बजट अनुमान का 23.32 प्रतिशत आवंटित करके दिल्ली 2047 की नींव रखी है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में कृषि क्षेत्र के बेहतर रखरखाव और गांवों के तेजी से शहरीकरण के लिए 1,777 करोड़ रुपये और सामाजिक सुरक्षा के लिए 10,537 करोड़ रुपए आवंटित करके रेखा गुप्ता सरकार ने "सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय" के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया है।

रेखा गुप्ता सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में होली के दौरान जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर वितरित करना शुरू कर दिया था और 2026-27 के बजट में जरूरतमंद परिवारों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए 260 करोड़ रुपये और महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए 450 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो उसके करुणामय शासन को दर्शाता है।

सचदेवा ने कहा है कि निःसंदेह, रेखा गुप्ता सरकार का दूसरा बजट, जिसने अपने सेवाकाल के पहले वर्ष को उल्लेखनीय बनाया, दिल्ली को एक नए क्षितिज पर ले जाएगा।

--आईएएनएस

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