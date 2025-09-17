उद्योग जगत के लीडर्स ने पीएम मोदी के नेतृत्व और दूरदर्शिता की सराहना की

नई दिल्ली, 17 सितंबर (आईएएनएस)। उद्योग जगत के दिग्गजों ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता की सराहना की। उन्होंने पीएम मोदी को चौबीसों घंटे काम करने वाले और भारत की वैश्विक स्थिति में बदलाव लाने वाले लीडर के रूप में सराहा।

आरपी-संजीव गोयनका समूह के अध्यक्ष डॉ. संजीव गोयनका ने कहा कि पीएम मोदी ऐसे व्यक्ति हैं, जो चौबीसों घंटे काम करते हैं और हर समय भारत के बारे में सोचते हैं।

गोयनका ने कहा, "पीएम मोदी की निस्वार्थ निष्ठा, अद्भुत बुद्धि और दूरदर्शिता अविश्वसनीय है।"

उन्होंने कहा, "यह एक अलग भारत है। हम आधिकारिक तौर पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और एक सुपरपावर के रूप में पहचाने जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी भारत को हल्के में नहीं ले सकता। यह एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत है।"

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "पीएम मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दूरदर्शिता भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाती रहे, यही कामना है। जुग जुग जियो पीएम मोदी।"

महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने कहा, "आपकी अथक मेहनत हर रोज हम सभी भारतीयों को दिखाई देती है।"

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रति आपके प्रेम और उसकी पहचान को दुनिया भर में बढ़ाने के आपके दृढ़ निश्चय पर कोई संदेह नहीं हो सकता। इसलिए, आपके 75वें जन्मदिन पर हम आपके लिए सदा उत्तम स्वास्थ्य और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता की कामना करते हैं।"

पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यंग इंडिया के लिए एक प्रेरणा हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यथास्थिति को चुनौती देने वाले के रूप में युवा भारत के लिए एक प्रेरणा हैं। भारत के विकास के लिए उनकी इच्छाशक्ति, मजबूती और प्रतिबद्धता बेजोड़ है।"

उन्होंने आगे कहा, "डियर पीएमओ, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका स्वास्थ्य, ऊर्जा और भारत के विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता सदैव बनी रहे।"

प्रधानमंत्री मोदी आज 75 वर्ष के हो गए हैं। उनका जन्म 17 सितंबर, 1950 को गुजरात के मेहसाणा शहर में हुआ था।

