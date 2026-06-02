उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को आधी कीमत पर मिल रही एलपीजी : केंद्र सरकार

नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जहां वैश्विक बाजार में एलपीजी की कीमत बढ़कर 1,200 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है, वहीं उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले परिवारों को अभी भी 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 613 रुपए में मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि सरकार 587 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दे रही है।

उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में, उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले परिवार गैस के लिए बाजार मूल्य का केवल आधा भुगतान कर रहे हैं, जबकि सरकार ईरान युद्ध के कारण कीमतों में हुई वृद्धि से उन्हें बचाने के लिए सब्सिडी देकर शेष लागत वहन कर रही है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में तेल विपणन कंपनियों की कम वसूली 41,338 करोड़ रुपए थी, जो मध्य पूर्व संघर्ष के कारण कीमतों में आई भारी वृद्धि के चलते 2025-26 में बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए हो गई है।

सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 2025-26 के दौरान एलपीजी पर 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है।

भारत में एलपीजी की कीमत पड़ोसी देशों की तुलना में काफी कम है। जहां आम घरों को एलपीजी सिलेंडर के लिए 913 रुपए और उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले घरों को 613 रुपए देने पड़ते हैं, वहीं श्रीलंका में परिवारों को खाना पकाने के लिए प्रति सिलेंडर 1,241 रुपए, नेपाल में 1,207 रुपए और पाकिस्तान में 1,046 रुपए खर्च करने पड़ते हैं।

अधिकारी ने बताया कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत हर महीने संशोधित की जाती है क्योंकि इसकी लागत अंतरराष्ट्रीय मानक से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। घरेलू सिलेंडर की कीमत अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार नहीं होती। यही इसकी सुरक्षा है।

इस बीच, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नवीनतम अपडेट के अनुसार, पिछले 3 दिनों में लगभग 1.21 करोड़ सिलेंडरों की बुकिंग के मुकाबले लगभग 1.22 करोड़ एलपीजी सिलेंडर घरों तक पहुंचाए जाने के साथ देश में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है।

गुरुवार को ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में लगभग 99 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर आधारित प्रमाणीकरण कोड (डीएसी) डिलीवरी में भी लगभग 96 प्रतिशत की वृद्धि हुई ताकि अवैध व्यापार को रोका जा सके।

नागरिकों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अफवाहों से सावधान रहें और सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें।

देश की सभी तेल रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जा रहा है। घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाकर लगभग 52 टीएमटी/दिन कर दिया गया है।

देश के सभी पेट्रोल पंपों पर भी पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इस वर्ष मई के दौरान कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।

--आईएएनएस

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