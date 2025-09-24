देश में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द शुरू होगी : अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस) रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें जल्द ही शुरू की जाएंगी, क्योंकि दूसरी ट्रेन अगले महीने के मध्य तक पूरी होने की संभावना है, जबकि पहली ट्रेन आवश्यक परीक्षणों और ट्रायल रन के बाद उपयोग के लिए तैयार है।

रेलवे रात्रि यात्रा में नियमित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए दोनों ट्रेनों को एक साथ शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि पहली ट्रेन सभी परीक्षणों और ट्रायल रन में सफल रही है और वर्तमान में दिल्ली के शकूर बस्ती कोच डिपो में है।

मीडिया को जानकारी देते हुए, वैष्णव ने कहा कि दूसरी ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है और संभवतः 15 अक्टूबर तक तैयार हो जाएगी।

उन्होंने कहा, "दोनों ट्रेनें एक साथ शुरू की जाएंगी।"

रेल मंत्री ने कहा कि नियमित सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए दूसरी ट्रेन महत्वपूर्ण है।

वैष्णव ने कहा, "इसलिए हम दूसरे रेक का इंतजार कर रहे हैं। एक बार यह मिल जाए, तो हम रूट पर फैसला करेंगे और परिचालन शुरू करेंगे।"

माना जा रहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नई दिल्ली-पटना रूट पर ये ट्रेनें शुरू की जाएंगी, जिसके लिए मतदान साल के अंत में होना है।

इंटीग्रल कोच फैक्टरी (आईसीएफ) तकनीक का उपयोग करके सरकारी कंपनी बीईएमएल द्वारा निर्मित, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 16 डिब्बे होंगे, जिन्हें एसी फर्स्ट क्लास, एसी 2-टियर और एसी 3-टियर में विभाजित किया जाएगा। यह 1,128 यात्रियों को ले जा सकेगी और 180 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलेगी, जिससे यह देश में रात में चलने वाली सबसे तेज ट्रेन सेवाओं में से एक बन जाएगी।

इस ट्रेन में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी,जिसमें यूएसबी चार्जिंग के साथ एकीकृत रीडिंग लाइट, स्वचालित घोषणा और विजुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, सुरक्षा कैमरे, मॉड्यूलर पैंट्री, और दिव्यांगों के अनुकूल बर्थ और शौचालय शामिल हैं।

वैष्णव और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब में रेलवे परियोजनाओं के बारे में पत्रकारों को भी जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी 18 किलोमीटर लंबी राजपुरा-मोहाली लाइन अंबाला-अमृतसर मुख्य लाइन के सबसे छोटे मार्ग के माध्यम से इस क्षेत्र को चंडीगढ़ से जोड़ेगी।

राजपुरा और मोहाली के बीच सीधा संपर्क प्रदान करने और यात्रा की दूरी लगभग 66 किलोमीटर कम करने के अलावा, यह रेलवे लाइन मौजूदा राजपुरा-अंबाला मार्ग पर यातायात को भी आसान बनाएगी और अंबाला-मोरिंडा लिंक को छोटा करेगी।

वैष्णव ने कहा कि रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली और फिरोजपुर छावनी के बीच एक नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है, जो फरीदकोट, भटिंडा (पश्चिम), धुरी, पटियाला, अंबाला छावनी, कुरुक्षेत्र और पानीपत स्टेशनों को कवर करेगी।

रेलवे के अनुसार, यह ट्रेन दिल्ली और फिरोजपुर छावनी के बीच 486 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 40 मिनट में तय करेगी।

वैष्णव ने कहा, "मैं प्रधानमंत्री से फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को मंजूरी देने का अनुरोध करूंगा।"

