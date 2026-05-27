अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

देश में निजी निवेश पर कांग्रेस के दावे भ्रामक, अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत: अमित मालवीय

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 27, 2026, 04:05 AM

नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अमित मालवीय ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद जयराम रमेश पर सरकार की आर्थिक नीति की आलोचना करने के लिए भयभीत करने वाले और बकाया करने वाले तर्क देने का आरोप लगाया।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3एफ यानी फ्यूल, फर्टिलाइजर्स एंड फॉरेक्स पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, लेकिन चौथे महत्वपूर्ण एफ यानी फॉलिंग रेट्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की अनदेखी कर रही हैं, जो पिछले कुछ वर्षों से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं।

अमित मालवीय ने इस पर पलटवार करते हुए कहा, "ईंधन, खाद और विदेशी मुद्रा वैश्विक अस्थिरता से उत्पन्न होने वाले तात्कालिक बाहरी दबाव के बिंदु हैं जो सभी देशों को प्रभावित करते हैं। कच्चे तेल की कीमतें, खाद की कीमतें और विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव आयातित जोखिम हैं। एक जिम्मेदार सरकार इन पर ध्यान देती है और कार्रवाई करती है। इन मुद्दों को गौण बताना यह दर्शाता है कि कांग्रेस व्यापक आर्थिक संवेदनशीलता को कितनी हल्के में लेती है।”

उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए यह भी दिखाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी निवेश बढ़ रहा है और इस मुद्दे पर भ्रामक बयान देने के लिए जयराम रमेश की आलोचना की।

अमित मालवीय ने कहा, “निजी निवेश को लेकर दिया गया तर्क एकतरफा है। निवेश चार चीजों — मांग, लाभप्रदता, ऋण उपलब्धता और नीतिगत भरोसे से संचालित होता है। इन चारों मोर्चों पर मौजूदा आंकड़े अर्थव्यवस्था की मजबूत होती बुनियाद की ओर संकेत करते हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि वास्तविक निजी पूंजीगत व्यय स्पष्ट था और उन्होंने सीआईएमईआरई साबित डेटाबेस से लगभग 1,200 कंपनियों के विश्लेषण का हवाला दिया, जिसमें दिखाया गया कि निजी क्षेत्र का निवेश पिछले वर्ष के 4.6 लाख करोड़ से बढ़कर सितंबर 2025 में 7.7 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो कि साल-दर-साल 67 प्रतिशत की वृद्धि है।

अमित मालवीय के अनुसार, इस पूंजीगत व्यय में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा लगभग आधा था, जबकि सेवाओं का योगदान भी काफी मजबूत रहा। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में क्षमता उपयोग बढ़कर 75.6 प्रतिशत हो गया, नए ऑर्डर में सूचकांक आधार पर 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में बैंक ऋण वृद्धि में बढ़ोतरी आई।

जयराम रमेश ने कहा कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (नेट एफडीआई) में गिरावट आई है और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी कॉरपोरेट निवेश 2014 से पहले के उच्चतम स्तर के आधे पर पहुंच गया है। मालवीय ने इसे एफडीआई को लेकर जानबूझकर गुमराह करने की कोशिश बताया।

उन्होंने कहा, “कम नेट एफडीआई का मतलब यह नहीं है कि विदेशी निवेशकों का भरोसा कम हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 में सकल एफडीआई प्रवाह लगभग 94.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि शुद्ध एफडीआई पिछले वित्त वर्ष की तुलना में छह गुना बढ़ा।”

भाजपा नेता ने कहा कि “तुलना में सबसे बड़ी खामी यह है कि 2014 से पहले निजी निवेश का जो उच्चतम दौर था, वह भारी कर्ज पर आधारित था और उसका अंत रुकी हुई परियोजनाओं, अत्यधिक कर्जग्रस्त कॉरपोरेट्स, दबाव में बैंकों और एनपीए संकट के रूप में हुआ।”

उन्होंने कहा, “उस उच्चतम स्तर को मानक बनाकर उसकी वजह से हुए बैलेंस शीट नुकसान का जिक्र न करना बेईमानी भरा अर्थशास्त्र है। आज बैंकिंग प्रणाली विकास को वित्तपोषित करने के लिए काफी मजबूत है।"

उन्होंने कहा, “सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 का समापन सकल एनपीए 1.93 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए 0.39 प्रतिशत के साथ किया, जो ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर हैं। उनके सकल अग्रिम 15.7 प्रतिशत बढ़कर 127 लाख करोड़ हो गए, जबकि खुदरा, कृषि और एमएसएमई ऋण क्रमशः 18.1 प्रतिशत, 15.5 प्रतिशत और 18.2 प्रतिशत बढ़े। यह किसी ऐसी अर्थव्यवस्था की तस्वीर नहीं है जो ऋण की कमी से जूझ रही हो।”

मालवीय ने कहा, “837 सूचीबद्ध कंपनियों के एक नमूने में वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में समायोजित शुद्ध लाभ बढ़कर 3.24 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले 2.81 लाख करोड़ था। वहीं राजस्व बढ़कर 28.65 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। लाभ वृद्धि, राजस्व वृद्धि से अधिक रही और मार्जिन पांच वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।”

उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय कंपनियों के विदेशों में निवेश को “भारत से पलायन” के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “एक मजबूत भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र स्वाभाविक रूप से विदेशों में परिसंपत्तियां खरीदेगा, सप्लाई चेन विकसित करेगा और बाजार पहुंच का विस्तार करेगा। यह वैश्विक स्तर पर फैलते भारतीय उद्योग का संकेत है। असली सवाल यह है कि क्या कंपनियां देश के भीतर भी निवेश कर रही हैं।”

उन्होंने कहा, “पूंजीगत व्यय के आंकड़े, बैंक ऋण डाटा लाभ के आंकड़े और क्षमता उपयोग के आंकड़े बताते हैं कि वे निवेश कर रही हैं।”

मालवीय ने आगे कहा, “भारत थ्री एफ (फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेक्स) पर नजर रख रहा है, क्योंकि बाहरी झटकों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन जरूरी है। वहीं घरेलू निवेश चक्र को मजबूत बैंक बैलेंस शीट, बेहतर कॉरपोरेट मुनाफा, बढ़ते निजी पूंजीगत व्यय, व्यापक ऋण मांग और रिकॉर्ड सकल एफडीआई प्रवाह का समर्थन मिल रहा है।”

--आईएएनएस

एसएके/वीसी

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