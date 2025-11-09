देश की शीर्ष 10 में सात कंपनियों का मार्केटकैप 88,635 करोड़ रुपए घटा

मुंबई, 9 नवंबर (आईएएनएस)। भारत की शीर्ष 10 में से सात कंपनियों का मार्केट कैप इस हफ्ते 88,635 करोड़ रुपए घट गया है। इसकी वजह बाजार में उच्च स्तरों से मुनाफावसूली होना था।

जिन कंपनियों के मार्केटकैप में कमी दर्ज की गई है, उनमें भारती एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), हिंदुस्तान यूनीलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक का नाम शामिल है।

भारती एयरटेल का बाजार मूल्यांकन 30,506 करोड़ रुपए घटकर 11.41 लाख करोड़ रुपए रह गया है, जबकि टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 23,680 करोड़ रुपए घटकर 10.82 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

हिंदुस्तान यूनीलीवर का बाजार मूल्यांकन 12,253 करोड़ रुपए घटकर 5.67 लाख करोड़ रुपए रह गया और रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूल्यांकन 11,164 करोड़ रुपए घटकर 20 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 7,304 करोड़ रुपए घटकर 15.11 लाख करोड़ रुपए रह गया, जबकि इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण क्रमश: 2,139 करोड़ रुपए और 1,588 करोड़ रुपए कम हो गया है।

दूसरी तरफ, एसबीआई, एलआईसी और बजाज फाइनेंस के मार्केट में इजाफा देखने को मिला है।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का बाजार मूल्यांकन 18,469 करोड़ रुपए बढ़कर 5.84 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का बाजार मूल्यांकन 17,492 करोड़ रुपए बढ़कर 8.82 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

बजाज फाइनेंस का मार्केटकैप भी 14,965 करोड़ रुपए बढ़कर 6.63 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी अहम रहने वाला है। दूसरी तिमाही के नतीजे, खुदरा और थोक महंगाई डेटा और आर्थिक आंकड़ों से बाजार की आगे की दिशा तय होगी।

अगले हफ्ते बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, बजाज फिनसर्व, बायोकॉन, अशोक लीलैंड, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, बीपीसीएल, मैरिको और ऑयल इंडिया जैसी प्रमुख कंपनियों की ओर से नतीजे जारी किए जाएंगे।

सरकार की ओर से 12 नवंबर को महंगाई का डेटा जारी किया जाएगा। महंगाई का डेटा बाजार के लिए काफी अहम माना जाता है। इससे मांग और आपूर्ति की स्थिति की जानकारी मिलती है।

--आईएएनएस

एबीएस/