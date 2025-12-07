देश की शीर्ष 10 में से पांच कंपनियों का मार्केटकैप 72,284 करोड़ रुपए बढ़ा

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के सकारात्मक सेंटीमेंट के कारण शीर्ष 10 में पांच कंपनियों के मार्केटकैप में बीते हफ्ते 72,284.74 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला है। इसमें टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के मार्केटकैप में सबसे तेज उछाल देखने को मिला है।

शीर्ष 10 में जिन कंपनियों के मार्केटकैप में बढ़त देखी गई है। उनमें भारती एयरटेल, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस का नाम शामिल है। वहीं, दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलएंडटी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी) के मार्केटकैप में गिरावट दर्ज की गई है।

टीसीएस का बाजार पूंजीकरण सबसे अधिक 35,909.52 करोड़ रुपए बढ़कर 11,71,862.37 करोड़ रुपए हो गया।

इन्फोसिस के बाजार मूल्यांकन में तेज उछाल दर्ज किया गया है और उसका बाजार पूंजीकरण 23,404.55 करोड़ रुपए बढ़कर 6,71,366.53 करोड़ रुपए हो गया।

बाजाज फाइनेंस के बाजार पूंजीकरण में 6,720.28 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और उसका बाजार पूंजीकरण 6,52,396.39 करोड़ रुपए हो गया।

भारती एयरटेल का बाजार पूंजीकरण 3,791.9 करोड़ रुपए बढ़कर 12,01,832.74 करोड़ रुपए हो गया है। आईसीआईसीआई बैंक के बाजार पूंजीकरण में 2,458.49 करोड़ रुपए की मामूली बढ़ोतरी हुई और उसका बाजार पूंजीकरण 9,95,184.46 करोड़ रुपए हो गया।

दूसरी तरफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 35,116.76 करोड़ रुपए घटकर 20,85,218.71 करोड़ रुपए हो गया है।

एलआईसी का बाजार पूंजीकरण 15,559.49 करोड़ रुपए घटकर 5,50,021.80 करोड़ रुपए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) का बाजार पूंजीकरण 7,522.96 करोड़ रुपए घटकर 8,96,662.19 करोड़ रुपए हो गया है और एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 5,724.03 करोड़ रुपए घटकर 15,43,019.64 करोड़ रुपए हो गया है।

एलएंडटी का बाजार पूंजीकरण 4,185.39 करोड़ रुपए घटकर 5,55,459.56 करोड़ रुपए हो गया है।

भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी अहम होना वाला है। महंगाई, म्यूचुअल फंड, एफआईआई और घरेलू एवं वैश्विक आर्थिक आंकड़ों से बाजार का रुख तय होगा।

इससे अलावा भारत और रूस के मजबूत होते रिश्तों और अमेरिका-भारत के बीच संभावित ट्रेड पर अगले हफ्ते निवेशकों की निगाहें होंगी।

--आईएएनएस

एबीएस/