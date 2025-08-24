देश की शीर्ष 10 में से आठ कंपनियों का बाजार मूल्यांकन 1.72 लाख करोड़ रुपए बढ़ा

मुंबई, 24 अगस्त (आईएएनएस)। देश की 10 में से आठ कंपनियों के मूल्यांकन में बीते हफ्ते 1,72,148.89 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इसकी वजह शेयर बाजार का मजबूत प्रदर्शन करना है।

इस दौरान निफ्टी 0.97 अंक या 238.80 अंक बढ़कर 24,870.10 और सेंसेक्स 0.88 प्रतिशत या 709.19 अंक बढ़कर 81,306.85 पर बंद हुआ।

समीक्षा अवधि में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों के मूल्यांकन में बढ़त दर्ज की गई थी।

वहीं, एचडीएफसी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के मूल्यांकन में गिरावट दर्ज की गई है।

हिंदुस्तान यूनिलीवर का मूल्यांकन 34,280.54 करोड़ रुपए बढ़कर 6,17,672.30 करोड़ रुपए हो गया।

भारती एयरटेल का बाजार पूंजीकरण 33,899.02 करोड़ रुपए बढ़कर 11,02,159.94 करोड़ रुपए हो गया, जबकि बजाज फाइनेंस का मूल्यांकन 20,413.95 करोड़ रुपए बढ़कर 5,55,961.39 करोड़ रुपए हो गया।

इन्फोसिस का बाजार पूंजीकरण 16,693.93 करोड़ रुपए बढ़कर 6,18,004.12 करोड़ रुपए हो गया। टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 11,487.42 करोड़ रुपए बढ़कर 11,04,837.29 करोड़ रुपए हो गया।

आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण 6,443.84 करोड़ रुपए बढ़कर 10,25,426.19 करोड़ रुपए हो गया। एलआईसी का बाजार पूंजीकरण 822.25 करोड़ रुपए बढ़कर 5,62,703.42 करोड़ रुपए हो गया।

एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 20,040.7 करोड़ रुपए घटकर 15,08,346.39 करोड़ रुपए रह गया, जबकि एसबीआई का बाजार पूंजीकरण 9,784.46 करोड़ रुपए घटकर 7,53,310.70 करोड़ रुपए रह गया।

रैकिंग की बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी रही, जिसके बाद टीसीएस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एलआईसी और बजाज फाइनेंस का स्थान रहा।

एसबीआई सिक्योरिटी के टेक्निकल रिसर्च और डेरिवेटिव्स प्रमुख सुदीप शाह ने कहा कि शेयर बाजार में तेजी की मुख्य वजह एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स की ओर से भारत के आउटलुक को अपग्रेड करना है। इससे निवेशकों के विश्वास में इजाफा हुआ है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दीपावाली तक जीएसटी के अगले सुधारों ने निवेशकों की धारणा को मजबूती दी है।

--आईएएनएस

एबीएस/