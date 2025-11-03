देश की शीर्ष 10 कंपनियों में से चार का वैल्यूएशन 95,447 करोड़ रुपए बढ़ा

मुंबई, 2 नवंबर (आईएएनएस)। देश की शीर्ष 10 में से चार कंपनियों का मार्केटकैप संयुक्त रूप से बीते हफ्ते 95,447.8 करोड़ रुपए बढ़ा है, जिसमें भारती एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी) का नाम शामिल हैं।

हालांकि, बाकी की छह कंपनियों का मार्केट कैप संयुक्त रूप से बीते हफ्ते 91,685.94 करोड़ रुपए कम हो गया है। इनमें एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर शामिल हैं।

27-31 अक्टूबर के कारोबारी सत्र में एसबीआई का बाजार पूंजीकरण 30,091.82 करोड़ रुपए बढ़कर 8,64,908.87 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि भारती एयरटेल का मूल्यांकन 14,540.37 करोड़ रुपए बढ़कर 11,71,554.56 करोड़ रुपए हो गया।

एलआईसी का बाजार पूंजीकरण भी 3,383.87 करोड़ रुपए बढ़कर 5,65,897.54 करोड़ रुपए हो गया।

दूसरी तरफ, बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप 29,090.12 करोड़ रुपए कम होकर 6,48,756.24 करोड़ रुपए हो गया है।

आईसीआईसीआई बैंक का बाजार मूल्यांकन 21,618.9 करोड़ रुपए घटकर 9,61,127.86 करोड़ रुपए और इन्फोसिस का मार्केट कैप 17,822.38 करोड़ रुपए घटकर 6,15,890 करोड़ रुपए रह गया।

हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार मूल्यांकन 11,924.17 करोड़ रुपए घटकर 5,79,561.93 करोड़ रुपए रह गया, जबकि एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 9,547.96 करोड़ रुपए घटकर 15,18,679.14 करोड़ रुपए रह गया।

टीसीएस का मार्केट कैप भी 1,682.41 करोड़ रुपए कम होकर 11,06,338.80 करोड़ रुपए रह गया है।

भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता मिलाजुला रहा। इस दौरान निफ्टी 0.28 प्रतिशत या 73.05 अंक घटकर 25,722.10 और सेंसेक्स 0.32 प्रतिशत या 273.17 अंक घटकर 83,938.71 पर बंद हुआ।

लार्जकैप के मुकाबले मिडकैप और स्मॉलकैप तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 594.70 अंक या 1.00 प्रतिशत की तेजी के साथ 59,825.90 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 127.45 अंक या 0.70 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,380.80 पर था।

27 से 31 अक्टूबर के कारोबारी सत्रों में सबसे अधिक निफ्टी पीएसयू बैंक में 4.69 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी मेटल 2.56 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी 0.71 प्रतिशत, निफ्टी एनर्जी 1.82 प्रतिशत, निफ्टी इन्फ्रा 1.80 प्रतिशत, निफ्टी कमोडिटीज 1.96 प्रतिशत और निफ्टी पीएसई 1.56 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ।

