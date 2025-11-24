अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

दोस्ती के फसाने में हमेशा याद आएगा, "ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे": अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर बोले गौतम अदाणी

Nov 24, 2025, 04:46 PM

अहमदाबाद, 24 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा कि हम धर्मेंद्र जी को इस दुनिया में मिस करेंगे, लेकिन स्क्रीन पर उनकी चमक हमेशा कायम रहेगी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में गौतम अदाणी ने कहा कि भारतीय सिनेमा की रोशनी आज मंद पड़ गई है। हम इस दुनिया में धर्मेंद्र जी को मिस करेंगे, लेकिन स्क्रीन पर उनकी चमक हमेशा कायम रहेगी।

उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे कहा, "जब भी दोस्ती के फसाने कहे जाएंगे, ‘ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे’ जरूर याद आएगा। धरम पाजी, आपको विनम्र श्रद्धांजलि।"

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में मुंबई में अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत थी और उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में नियमित जांच और उपचार के लिए भर्ती कराया गया था।

अस्पताल में कुछ दिनों तक इलाज के बाद उनकी हालत में हल्का सुधार हुआ और उन्हें घर ले जाया गया, ताकि परिवार के बीच उनका इलाज किया जा सके। धर्मेंद्र के घर पर उनकी देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार कमजोर होता गया।

धर्मेंद्र को सांस लेने में कठिनाई के अलावा कई अन्य उम्र संबंधी समस्याएं भी थीं। अस्पताल और घर में लगातार उपचार और निगरानी के बावजूद उनकी हालत गंभीर बनी रही। उनके परिवार के सदस्य लगातार उनकी देखभाल में जुटे रहे। धर्मेंद्र के घर पर एम्बुलेंस और डॉक्टरों की व्यवस्था की गई थी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद उपलब्ध हो सके। उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग भी उनके स्वास्थ्य के बारे में लगातार अपडेट लेते रहे। सलमान खान, शाहरुख खान और गोविंदा जैसी कई हस्तियों ने अस्पताल और घर पर जाकर धर्मेंद्र से हालचाल लिया था। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई।

--आईएएनएस

एबीएस/

