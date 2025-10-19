दीपावली से पहले चंडीगढ़ के बाजार में खरीदारों की भारी भीड़

चंडीगढ़, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। हरियाणा के चंडीगढ़ में दीपावली पर्व के आगमन के साथ ही बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। त्यौहार के उत्साह में डूबे लोग बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं, जिससे शहर का माहौल पूरी तरह से जगमगा उठा है।

चंडीगढ़ का मशहूर इलेक्ट्रॉनिक बाजार सेक्टर-18 इस बार दीपावली की खरीदारी का मुख्य केंद्र बन गया है। दुकानदारों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बाजार को रंग-बिरंगी लाइटों, नए-नए सजावटी सामानों और आकर्षक वैरायटी से भर दिया है। लोग इन सजावटी और लाइटिंग के सामान को भारी उत्साह के साथ खरीद रहे हैं।

बाजार में इस बार दीपावली के लिए विशेष सजावटी सामान की काफी वैरायटी देखी जा रही है। पारंपरिक मिट्टी के दीयों से लेकर आधुनिक लाइटिंग और घर सजाने के सुंदर उत्पाद भी बड़ी मात्रा में बिक रहे हैं। शुक्रवार शाम से ही बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़ देखने को मिल रही है। लोग घर को सजाने के लिए रंग-बिरंगी लाइटें खरीद रहे हैं।

स्थानीय दुकानदारों ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि इस साल दीपावली का व्यापार काफी अच्छा चल रहा है। ग्राहकों की बढ़ती भीड़ और उत्साह से वे बेहद खुश हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा और नए-नए तरह के सजावटी सामान आए हैं। बच्चों के खेलने के लिए भी नए सामान लाए गए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है।

खरीददारों ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि हम लोग घर में सजावट के लिए सामान लेने आए हैं। बाजार में काफी भीड़ है, पिछले साल के मुकाबले इस बार नई तरह की लाइटें देखने को मिल रही हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बाजार में भी ज्यादा सजावट हुई है। महिलाओं की सुरक्षा का प्रशासन विशेष ध्यान दे रहा है। बाजार में भी महिला पुलिसकर्मी घूम रही हैं, जिससे कोई घटना न हो सके, जिसकी वजह से वे जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस पर्व ने बाजारों में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया है।

--आईएएनएस

एसएके/डीएससी