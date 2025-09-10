अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

दोपहिया वाहन उद्योग ने जीएसटी कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को ट्रांसफर किया, यामाहा से लेकर टीवीएस ने घटाए दाम

Sep 10, 2025

नई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएएनएस)। यामाहा मोटर इंडिया ने मंगलवार को घोषणा की कि वह 22 सितंबर से दोपहिया वाहनों पर जीएसटी दर में की गई हालिया कटौती का पूरा लाभ अपने ग्राहकों को देगी।

इसके साथ ही टीवीएस, बजाज ऑटो और रॉयल एनफील्ड जैसी अन्य प्रमुख दोपहिया वाहन कंपनियां भी जीएसटी कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को ट्रांसफर करने का ऐलान कर चुकी हैं।

जीएसटी परिषद ने अपनी 56वीं बैठक में इंजन वाले दोपहिया वाहनों पर कर की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी थी।

इस फैसले से त्योहारी सीजन से पहले मोटरसाइकिल और स्कूटर अधिक किफायती होने की उम्मीद है, जिससे मांग में तेजी आएगी।

इंडिया यामाहा मोटर ने कहा कि उसके इस फैसले से आर15, एमटी15, एफजी सीरीज, एरॉक्स 155, रेजेडआर और फैसिनो सहित मॉडलों की कीमतों में 17,500 रुपए तक की कटौती की जाएगी।

चेयरमैन इटारू ओटानी ने समय पर जीएसटी में की गई कटौती के लिए सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि यामाहा ग्राहकों को पूरा लाभ पहुंचाने से खुश है।

टीवीएस मोटर कंपनी की ओर से भी अपाचे, रोनिन, रेडर और स्पोर्ट जैसी सभी लोकप्रिय मोटरसाइकिलों के साथ-साथ एनटॉर्क, जुपिटर और जेस्ट जैसे स्कूटर की कीमतों में कटौती का ऐलान किया गया है। नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिस दिन जीएसटी लागू हो रहा है।

हालांकि, आईक्यूब, ऑर्बिटर और टीवीएस एक्स सहित इसके इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दरें समान हैं।

बजाज ऑटो ने घोषणा की है कि उसके दोपहिया वाहनों की कीमतों में 20,000 रुपए तक की कटौती होगी, जबकि तिपहिया वाहन 24,000 रुपए तक सस्ते हो जाएंगे।

कंपनी ने कहा कि सुधारों के लागू होने के बाद बजाज और केटीएम के सभी मॉडल संशोधित कीमतों के साथ उपलब्ध होंगे।

इस बीच, रॉयल एनफील्ड ने कहा कि 350 सीसी से कम क्षमता वाली बाइक्स, जैसे क्लासिक 350, बुलेट 350, मेटियोर 350, हंटर 350 और गोअन क्लासिक 350, अब कम जीएसटी के कारण ज्यादा अफोर्डेबल होंगी।

हालांकि, हिमालयन 450, गुरिल्ला 450, स्क्रैम 440 और 650 सीसी रेंज जैसी बड़ी बाइक्स महंगी हो जाएंगी क्योंकि इन पर जीएसटी 2.0 के तहत उच्च स्लैब लागू होगा।

उद्योग विशेषज्ञों का मानना ​​है कि कीमतों में यह कटौती न केवल दोपहिया वाहन सेगमेंट में मांग को पुनर्जीवित करने में मदद करेगी, बल्कि त्योहारी सीजन के दौरान पहली बार वाहन खरीदने वालों को भी प्रोत्साहित करेगी।

