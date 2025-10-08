दुनिया भर में भारत और भारत के फिनटेक का बढ़ रहा महत्व

मुंबई, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 को लेकर विमेंस वर्ल्ड बैंकिंग, साउथ एशिया रिजनल हेड कल्पना अजायन ने बुधवार को कहा कि जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो ग्लोबल फिनटेक जैसे मंच को विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग करने के एक महान अवसर के रूप में देखा जाता है।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने कहा, "पीएम मोदी का दृष्टिकोण है कि वित्तीय समावेशन केवल महिलाओं का समावेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाला समावेशन होना चाहिए।"

अजायन ने कहा कि विमेंस वर्ल्ड बैंकिंग में, महिलाओं का वित्तीय समावेशन संगठन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है।

उन्होंने कहा, "मेरा मतलब है, यह एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करने वाला कारक है। महिलाओं को ही महिलाओं के समावेशन का नेतृत्व करना होगा।"

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में पहुंचे रूट मोबाइल के संस्थापक, प्रबंध निदेशक और सीईओ राजदीप गुप्ता ने पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया की बात करें तो यह कहीं न कहीं पीएम की ही पहल है।

उन्होंने आईएएनएस से कहा, "वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा यूपीआई प्लेटफॉर्म भारत के पास है। दूसरी कंपनियां हमारा उदाहरण पेश करती हैं, जो दर्शाता है कि ग्लोबल वर्ल्ड में भारत और भारत के फिनटेक का महत्व बढ़ा है। आने वाले दिनों में यह और आगे बढ़ेगा।"

अमेजन पे, भारत के डायरेक्टर विकास बंसल ने आईएएनएस से कहा कि हम अपने ग्राहकों को हर तरह के पेमेंट ऑप्शन उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। हम क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने, बाय नाउ पे लेटर, वॉलेट के जरिए या यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के जैसे सभी ऑप्शन प्रदान करते हैं।

उन्होंने आगे कहा, "हम इसे और अधिक विश्वसनीय, सुविधाजनक और फायदेमंद बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए हमने हाल ही में यूपीआई बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन शुरू किया है, जिससे अब यूजर केवल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पिन डालने की जरूरत नहीं होगी, न ही आपको ओटीपी और दूसरी चीजों का इंतजार करने की जरूरत होगी।"

