दिल्ली से पटना जाने वाला स्पाइसजेट का विमान तकनीकी खराबी के कारण लौटा वापस

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। छठ के पावन अवसर से पहले पटना जाने वाला स्पाइसजेट का एक विमान गुरुवार सुबह तकनीकी खराबी के कारण उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दिल्ली लौट आया।

एयरलाइन ने बताया कि बोइंग 737 एयरक्राफ्ट से दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट एसजी 497 वापस दिल्ली लौट गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतार लिया गया। इसके अलावा, यात्रियों के लिए एक दूसरे विमान की व्यवस्था भी की गई।

हालांकि, एयरलाइन की ओर से विमान में मौजूद यात्रियों की संख्या को लेकर फिलहाल कोई जानकारी साझा नहीं की गई है।

एयरलाइन ने एक बयान में कहा, "23 अक्टूबर को, दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भरने वाला स्पाइसजेट का विमान एसजी 497 तकनीकी खराबी के कारण उड़ान भरने के बाद वापस दिल्ली लौट आया।"

एयरलाइन ने आगे कहा, "विमान सामान्य रूप से उतरा और यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। यात्रियों के लिए एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई, जो अब पटना के लिए रवाना हो गया है।"

इससे पहले, 12 सितंबर को गुजरात के कांडला से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइसजेट के एक विमान का बाहरी पहिया उड़ान भरते समय टूट गया था। हालांकि, विमान को सुरक्षित रूप से मुंबई उतार लिया गया था, जिसमें 75 यात्री मौजूद थे।

स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने इस मामले को लेकर कहा, "12 सितंबर को, कांडला से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइसजेट क्यू400 विमान का एक बाहरी पहिया उड़ान भरने के बाद रनवे पर पाया गया। विमान ने मुंबई की अपनी यात्रा जारी रखी और सुरक्षित उतर गया।"

इससे पहले दिल्ली से काठमांडू जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी041 को टेलपाइप में आग की आशंका पर वापस लाया गया। हालांकि, इंजीनियरिंग जांच में कोई असामान्यता न मिलने पर विमान को दोबारा उड़ान पर भेज दिया गय। इस उड़ान में करीब 4 घंटे की देरी हुई।

इस स्पाइसजेट विमान को जमीन पर खड़े एक दूसरे विमान से संदिग्ध टेलपाइप आग की सूचना मिली थी। हालांकि, कॉकपिट में कोई चेतावनी या संकेत नहीं दिखा लेकिन पायलटों ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए वापस लौटने का फैसला किया।

--आईएएनएस

एसकेटी/