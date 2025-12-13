दिल्ली: मध्य प्रदेश भवन में ‘एमपी महोत्सव’ शुरू, आगंतुकों के लिए कोई एंट्री फीस नहीं

भोपाल/नई दिल्ली, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को नई दिल्ली के ‘मध्य प्रदेश भवन’ में तीन दिवसीय ‘मध्य प्रदेश उत्सव’ का वर्चुअल उद्घाटन किया।

सीएम यादव ने इस कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें भरोसा है कि मध्य प्रदेश उत्सव देखने के बाद लोग राज्य की खूबसूरती और यहां की समृद्ध प्राकृतिक विविधता को खुद देखने के लिए प्रेरित होंगे।

उन्होंने पर्यटकों को उज्जैन के महाकाल लोक घूमने, टाइगर रिजर्व में सफारी का मजा लेने, ओरछा और मांडू की ऐतिहासिक और धार्मिक खूबसूरती देखने और पचमढ़ी की पुरानी प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया।

यादव ने कहा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ पूरा तालमेल रखकर काम कर रही है।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।”

मध्य प्रदेश भवन की रेजिडेंट कमिश्नर रश्मि अरुण शमी ने बताया कि तीन दिन चलने वाले इस उत्सव का मकसद दिल्ली-एनसीआर के लोगों को मध्य प्रदेश से करीब से परिचित कराना है।

उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में हैंडीक्राफ्ट, वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट के सामान, मिट्टी के बर्तन, टूरिज्म से जुड़े स्टॉल और कई अन्य चीजें लगाई गई हैं।

तीन दिन के इस कार्यक्रम में राज्य के कलाकारों द्वारा कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जिनमें बुंदेली लोक नृत्य और आदिवासी समुदायों के पारंपरिक नृत्य शामिल हैं।

कार्यक्रम में ड्राइंग प्रतियोगिता, क्विज, बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और फिल्म ‘पान सिंह तोमर’ की स्क्रीनिंग भी होगी।

इस उत्सव का समापन प्रतिभागियों को सम्मानित करने और एक शानदार क्लोजिंग सेरेमनी के साथ होगा।

लोग मध्य प्रदेश उत्सव का आनंद बिल्कुल मुफ्त में ले सकते हैं।

