दिल्ली कैबिनेट ने विमानन टरबाइन ईंधन पर वैट की दर 25 से घटाकर 7 प्रतिशत की

नई दिल्ली, 16 मई (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर वैट की दर 25 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि यह रियायती दर शुरू में छह महीने की अवधि के लिए लागू होगी और ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति में व्यवधान के मद्देनजर हवाई किराए में वृद्धि को रोकने में सहायक हो सकती है।

एक अन्य घटनाक्रम में, मुख्यमंत्री गुप्ता ने शनिवार को आरकेपुरम विधानसभा क्षेत्र में मेधावी छात्राओं के लिए आयोजित अभिनंदन और मुफ्त साइकिल वितरण कार्यक्रम में भाग लिया।

एक बयान में कहा गया है कि इस कार्यक्रम के दौरान, कक्षा 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं को साइकिलें वितरित की गईं ताकि वे अधिक सुगमता, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ अपनी शिक्षा जारी रख सकें।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

इस पहल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम बताते हुए उन्होंने आयोजकों के प्रयासों की सराहना की।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि बेटियों की शिक्षा परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है और समाज एवं राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव है।

उन्होंने कहा कि साइकिल केवल परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि एक ऐसा उपकरण है जो युवा छात्राओं के आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और सपनों को नई गति प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

हर साल लगभग 13 लाख लड़कियां कक्षा 9 में दाखिला लेती हैं, और साइकिलें कक्षा 9 से लेकर कॉलेज और कोचिंग संस्थानों तक की उनकी पूरी शैक्षणिक यात्रा में उनकी मदद करेंगी। उन्होंने कहा कि साइकिल वितरण प्रक्रिया गर्मियों की छुट्टियों के बाद शुरू होगी।

मुख्यमंत्री ने आरके पुरम के विधायक अनिल शर्मा और रोटरी क्लब दिल्ली इम्पीरियल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने सरकारी योजना के लागू होने से पहले ही 500 से अधिक छात्राओं को साइकिलें वितरित करके समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

उन्होंने रोटरी क्लब और इस पहल से जुड़े सभी लोगों के प्रति विशेष आभार भी व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के लिए अधिक अवसर, सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसाधनों की कमी के कारण किसी भी बेटी को अपनी पढ़ाई या सपनों से समझौता करने के लिए मजबूर न होना पड़े।

--आईएएनएस

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