दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने मुद्रा हेरफेर के मुद्दे पर चर्चा की

सियोल, 28 सितंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रपति कार्यालय ने रविवार को कहा कि दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सहयोगियों की विदेशी मुद्रा (एफएक्स) वार्ता पूरी होने पर वित्त मंत्री कू युन-चेओल की हालिया टिप्पणी के बाद सियोल को मुद्रा हेरफेर करने वाला देश घोषित करने की संभावना पर चर्चा की है।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की अपनी यात्रा से लौटने पर, कू ने शनिवार को संवाददाताओं को बताया कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने अपनी विदेशी मुद्रा विनिमय वार्ता पूरी कर ली है और जल्द ही इसके परिणाम घोषित करने की योजना बना रहे हैं।

उनकी इस टिप्पणी से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका के साथ मुद्रा विनिमय लाइन खोलने के सियोल के अनुरोध में कुछ प्रगति हो सकती है। यह प्रस्ताव दक्षिण कोरिया के अमेरिका में बड़े निवेश पैकेज के कारण विदेशी मुद्रा बाजार पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से है।

हालांकि, राष्ट्रपति के प्रवक्ता कांग यू-जंग ने कहा कि कू द्वारा संदर्भित विदेशी मुद्रा विनिमय वार्ताएं टैरिफ मुद्दे पर केंद्रित वार्ताएं नहीं थीं।

कांग ने कहा, "अमेरिका ने यह तय कर लिया है कि कुछ अन्य देशों को अपनी मुद्रा हेरफेर करने वाले देशों की सूची में डालना है या नहीं। इस संबंध में, ऐसा माना जाता है कि उसने दक्षिण कोरिया को मुद्रा हेरफेर करने वाला देश नहीं माना है।"

जून में, अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को उन देशों की सूची में रखा था जिनकी विदेशी मुद्रा नीतियों की निगरानी होनी चाहिए। हालांकि दक्षिण कोरिया को मुद्रा हेरफेर करने वाला देश नहीं माना गया है, फिर भी उसे नवंबर 2024 से निगरानी सूची में रखा गया है।

अमेरिका के साथ चल रही टैरिफ वार्ता के संबंध में, कांग ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देते हुए वार्ता को आगे बढ़ा रही है।

--आईएएनएस

एससीएच