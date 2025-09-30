दक्षिण कोरिया में निवेशकों से मिला आंध्र प्रदेश की प्रतिनिधिमंडल

अमरावती, 30 सितंबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से दक्षिण कोरिया का दौरा कर रहे राज्य मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल अपनी यात्रा को जारी रखे हुए है। इस प्रतिनिधिमंडल में नगर प्रशासन मंत्री नारायण और जनार्दन रेड्डी शामिल हैं, जो दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे हैं।

इस दौरे का मुख्य उद्देश्य आंध्र प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है। प्रतिनिधिमंडल के साथ दक्षिण कोरिया में भारतीय दूतावास के अधिकारी और एपी ईडीबी (आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड) के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं।

मंगलवार सुबह, मंत्रियों और अधिकारियों की टीम ने 'किया मोटर्स' के मुख्यालय का दौरा किया। वहां उन्होंने 'किया' के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और अन्य शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की और विस्तृत चर्चा की।

बैठक के दौरान मुख्य रूप से 'किया मोटर्स' के वैश्विक बाजार में बिक्री, उत्पादन विस्तार और आंध्र प्रदेश में मौजूद 'किया' यूनिट के विस्तार को लेकर बातचीत हुई। मंत्रियों ने बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार 'किया' के निवेश और विकास को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हर स्तर पर सहयोग देने के लिए तैयार है।

मंत्री नारायण और जनार्दन रेड्डी ने 'किया' के अधिकारियों को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की नेतृत्व क्षमता और राज्य में बन रहे नए निवेश अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार सरकार उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बना रही है, जिसमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल श्रम शक्ति और नीति समर्थन शामिल है।

प्रतिनिधिमंडल ने 'किया मोटर्स' के वरिष्ठ अधिकारियों को इस वर्ष नवंबर में विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाले 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' में हिस्सा लेने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने आग्रह किया कि 'किया मोटर्स' इस सम्मेलन में हिस्सा लेकर राज्य में अपने निवेश विस्तार की संभावनाएं तलाशे।

इस दौरे को राज्य सरकार की विदेश नीति और औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस यात्रा से दक्षिण कोरिया के बड़े उद्योग समूहों में आंध्र प्रदेश के प्रति रुचि और विश्वास बढ़ेगा, जिससे भविष्य में राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हो सकता है।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस