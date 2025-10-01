टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की सितंबर बिक्री में 16 प्रतिशत का शानदार उछाल, जीएसटी रेट कट का दिखा प्रभाव

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस) । टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि सितंबर में कंपनी की बिक्री में उछाल दर्ज किया गया है। कंपनी ने कुल 31,091 यूनिट की बिक्री की, जो कि पिछले वर्ष के इसी महीने की 26,847 यूनिट की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि है।

कार निर्माता कंपनी ने कहा कि इनमें से 27,089 यूनिट घरेलू बाजार में और 4,002 यूनिट को निर्यात किया गया।

चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में कंपनी की कुल बिक्री 1,84,959 यूनिट रही, जो वित्त वर्ष 2024 की समान अवधि में 1,62,623 यूनिट की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि है।

टीकेएम में सेल्स, सर्विस और यूज्ड कार बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट वरिंदर वाधवा ने कंपनी के प्रदर्शन को लेकर कहा कि जीएसटी सुधार और फेस्टिव सीजन ने ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने में मदद की।

वाधवा ने कहा, "जीएसटी सुधार और फेस्टिव सीजन की वजह से मार्केट सेंटीमेंट बेहतर बना हुआ है।"

उन्होंने कहा, "हमने जीएसटी के फायदों को ग्राहकों को दिया है, जिसने हमारे पोर्टफोलियो में मांग को बढ़ावा दिया है। फेस्टिव सीजन को देखते हुए हमें आगे मजबूत परफॉर्मेंस की उम्मीद है।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारी प्राथमिकता अब समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना है ताकि ग्राहक अपनी पसंदीदा टोयोटा के साथ त्योहार के इस सीजन को मना सकें।"

टीकेएम ने बीते महीने सितंबर में अपडेटेड टोयोटा रुमियन भी लॉन्च की, जो अब सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड के तौर पर छह एयरबैग के साथ आती है, जिससे इसकी सुरक्षा पहले से बेहतर हो गई है।

कंपनी ने जीएसटी के फायदों को ग्राहकों को देने के बाद गाड़ियों की कीमत में कटौती कर दी। कंपनी ने जापान के मशहूर म्युजिकल ग्रुप ड्रम टाओ को अपना ब्रांड एंबेसडर भी बनाया है।

टोयोटा अपनी बिदादी फैक्ट्री में इनोवा हाइक्रॉस, इनोवा क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर और लेजेन्डर जैसे लोकप्रिय मॉडल बनाती है। कंपनी की दूसरी फैक्ट्री में कैमरी हाइब्रिड, अर्बन क्रूजर हाइराइडर और हाईलक्स बनाई जाती है।

कंपनी के पोर्टफोलियो में ग्लैंजा, रुमियन और अर्बन क्रूजर टैसर जैसे मॉडल के साथ-साथ वेल्फायर और एलसी 300 जैसी पूरी तरह से इंपोर्टेड गाड़ियां भी शामिल हैं।

