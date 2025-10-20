अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

त्योहारी उत्साह से बाजार में तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी लगातार चौथे सेशन में हरे निशान में हुए बंद

Oct 20, 2025, 11:05 AM

मुंबई, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार दीपावली के मौके पर सोमवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 411.18 अंक या 0.49 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,363.37 पर और निफ्टी 133.30 अंक या 0.52 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,843.15 पर था।

सत्र के दौरान सेंसेक्स ने 84,656.56 और निफ्टी ने 25,926.20 का उच्चतम स्तर छुआ।

बाजार की तेजी का नेतृत्व पीएसयू बैंक शेयरों ने किया। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स कारोबार के अंत में 2.87 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसके अलावा, निफ्टी इंफ्रा 1.32 प्रतिशत की तेजी और निफ्टी ऑयल एंड गैस 1.42 प्रतिशत की तेजी के साथ हरे निशान में बंद हुए।

निफ्टी ऑटो 0.16 प्रतिशत, फाइनेंशियल सर्विस 0.12 प्रतिशत, एफएमसीजी 0.03 प्रतिशत और निफ्टी मेटल 0.07 प्रतिशत की गिरावट में बंद हुए।

सेंसेक्स पैक में बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, एसबीआई, टीसीएस, टाइटन, भारती एयरटेल, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस और एलएंडटी टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल थे। वहीं, आईसीआईसीआई बैंक, एमएंडएम, इटरनल और पावरग्रिड टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल रहे।

कारोबार के अंत में निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 442.25 अंक या 0.75 प्रतशित की तेजी के साथ 59,344.50 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 83.75 अंक या 0.46 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,206.15 पर बंद हुए।

मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा कि प्रमुख कंपनियों के उम्मीद से बेहतर दूसरी तिमाही के नतीजों और त्योहारों के प्रति उत्साह के चलते भारतीय बाजार ने अपनी सकारात्मक गति को जारी रखा। अमेरिका-चीन के बीच व्यापार संबंधों में नरमी और रक्षा शेयरों की अगुवाई में यूरोपीय बाजार में तेजी के साथ सकारात्मक वैश्विक संकेतों ने निवेशकों की धारणा को मजबूत किया।

उन्होंने आगे कहा, "इसके अतिरिक्त, कैश मार्केट में एफआईआई के बेहतर प्रवाह ने लगातार तीन महीनों की बिकवाली के बाद अक्टूबर में घरेलू बाजार को शुद्ध खरीदार बना दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और मध्यम आकार की वित्तीय सेवाओं ने इस बढ़त का नेतृत्व किया, जिन्हें संभावित अधिग्रहणों और दूसरी तिमाही के नतीजों के अनुसार मार्जिन और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार का लाभ मिला।"

इसके अलावा, संवत 2081 में दोनों सूचकांकों में एकल अंकीय वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में 6 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सुबह हरे निशान में तेजी के साथ हुई थी। शुरुआती कारोबार में सुबह 9.26 बजे, सेंसेक्स 502 अंक या 0.60 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,454 और निफ्टी 152 अंक या 0.60 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,863 स्तर पर था।

--आईएएनएस

एसकेटी/

