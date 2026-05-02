टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में महिंद्रा एंड महिंद्रा को पछाड़ा

नई दिल्ली, 1 मई (आईएएनएस)। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर ने वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत मजबूत तरीके से की है। अप्रैल 2026 में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा को पीछे छोड़ दिया।

टाटा मोटर्स ने इस महीने पैसेंजर व्हीकल बिक्री में सालाना आधार पर 31.1 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की और कुल 59,701 यूनिट्स की बिक्री की।

इस बढ़त में घरेलू बिक्री का बड़ा योगदान रहा, जो 30.5 प्रतिशत बढ़कर करीब 59,000 यूनिट्स तक पहुंच गई। वहीं, निर्यात भी दोगुना से ज्यादा हुआ, हालांकि यह कम आधार पर था।

कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सेगमेंट ने भी अहम भूमिका निभाई, जहां बिक्री 72.1 प्रतिशत बढ़कर 9,150 यूनिट्स तक पहुंच गई।

यह मजबूत प्रदर्शन इस बात को दिखाता है कि ग्राहकों की पसंद अब ज्यादा सुरक्षित और तकनीक से लैस गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को भी तेजी से अपनाया जा रहा है।

टाटा मोटर्स को इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में शुरुआती बढ़त का फायदा मिल रहा है, जिसे नए मॉडल्स और बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन मिल रहा है।

कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी टाटा मोटर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया और कुल बिक्री 28 प्रतिशत बढ़कर 34,833 यूनिट्स हो गई।

इसमें छोटे कमर्शियल वाहनों और पिकअप की बिक्री में 40.2 प्रतिशत की तेज बढ़त देखने को मिली।

भारी ट्रकों और पैसेंजर कैरियर्स की मांग भी स्थिर रही, जो अर्थव्यवस्था में लगातार गतिविधि और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में मजबूत मांग को दर्शाता है।

वहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कुल 94,627 वाहनों की बिक्री की, जो सालाना आधार पर 14 प्रतिशत की बढ़त को दर्शाता है।

घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे पता चलता है कि उनके एसयूवी सेगमेंट की मांग बनी हुई है, हालांकि टाटा मोटर्स की तुलना में वृद्धि धीमी रही।

महिंद्रा के लिए ट्रैक्टर बिजनेस एक बड़ी उपलब्धि रहा, जहां बिक्री 21 प्रतिशत बढ़कर 48,411 यूनिट्स तक पहुंच गई।

ट्रैक्टर निर्यात में भी 30 प्रतिशत की मजबूत बढ़त दर्ज की गई।

महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ नलिनीकांत गोल्लागुंटा ने कहा कि अप्रैल में वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत सकारात्मक रही है, जिसमें एसयूवी की 56,331 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो 8 प्रतिशत की बढ़त है, जबकि कुल वाहन बिक्री 94,627 यूनिट्स रही, जो पिछले साल के मुकाबले 14 प्रतिशत ज्यादा है।

--आईएएनएस

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