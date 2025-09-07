अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

टाटा मोटर्स के कमर्शियल वाहन 22 सितंबर से होंगे सस्ते, कंपनी ने जीएसटी का पूरा फायदा ग्राहकों को देने का किया ऐलान

Sep 07, 2025, 02:02 PM

नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। टाटा मोटर्स ने रविवार को जीएसटी में कटौती का पूरा फायदा कमर्शियल वाहन ग्राहकों को देने का ऐलान किया है। इससे 22 सितंबर से कंपनी के सभी ट्रकों के कीमतों में कमी आएगी।

कंपनी ने एक बयान में कहा, "टाटा मोटर्स अपनी पूरी कमर्शियल वाहन रेंज पर हाल ही में की गई जीएसटी कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देगी, जो 22 सितंबर से प्रभावी होगी, जिस दिन संशोधित जीएसटी दरें लागू होंगी।"

कंपनी के विभिन्न वाहन श्रेणियों में कीमतों में कटौती अलग-अलग होगी। भारी कमर्शियल वाहनों (एचसीवी) की कीमतों में 2.8 लाख रुपए से लेकर 4.65 लाख रुपए तक की कटौती होगी।

हल्के और मध्यम कमर्शियल वाहन 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक सस्ते हो जाएंगे।

बसों और वैन की कीमतों में 1.2 लाख रुपए से लेकर 4.35 लाख रुपए तक की कटौती होगी। छोटे कमर्शियल यात्री वाहनों की कीमतों में 52,000 रुपए से लेकर 66,000 रुपए तक की कटौती होगी, जबकि पिकअप ट्रक 30,000 रुपए से लेकर 1.1 लाख रुपए तक सस्ते हो जाएंगे।

कंपनी ने कहा कि कमर्शियल वाहनों पर जीएसटी घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, और उनका मानना ​​है कि इससे भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।

टाटा मोटर्स के कार्यकारी निदेशक गिरीश वाघ ने कहा कि यह निर्णय देश की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने आगे कहा कि टाटा मोटर्स को ग्राहकों को जीएसटी का पूरा लाभ प्रदान करने पर गर्व है, जिससे कम लागत और आधुनिक वाहनों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होती है।

टाटा मोटर्स ने कहा कि वाणिज्यिक वाहन लॉजिस्टिक्स, व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जीएसटी में कटौती के साथ, कंपनी को उम्मीद है कि ट्रांसपोर्टरों, बेड़े संचालकों और छोटे व्यवसायों के लिए स्वामित्व की कुल लागत कम हो जाएगी।

इससे पहले कंपनी ने शुक्रवार को अपने यात्री वाहनों की कीमतों में 1.45 लाख रुपए तक की कटौती का ऐलान किया था। इससे टियागो की कीमत में 75,000 रुपए तक की कटौती होगी, जबकि सफारी की कीमत में सबसे ज्यादा 1,45,000 लाख रुपए की कटौती होगी। यह कीमतें भी 22 सितंबर से प्रभावी होंगी।

