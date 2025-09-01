टाटा मोटर्स की घरेलू बिक्री अगस्त में 2 प्रतिशत घटी, ईवी सेल्स ने बनाया रिकॉर्ड

मुंबई, 1 सितंबर (आईएएनएस)। टाटा मोटर्स ने सोमवार को बताया कि कंपनी की घरेलू बिक्री अगस्त में सालाना आधार पर 2 प्रतिशत गिरकर 68,482 यूनिट्स हो गई है, पिछले साल समान अवधि में यह आंकड़ा 70,006 यूनिट्स था।

कंपनी के बयान के मुताबिक, निर्यात को मिलाकर अगस्त 2025 में उसकी कुल बिक्री 73,178 यूनिट्स रही है, जो कि अगस्त 2024 की बिक्री से मामूली रूप से ज्यादा है।

टाटा मोटर्स के कमजोर प्रदर्शन की वजह उसका पैसेंजर व्हीकल (पीवी) सेगमेंट है, जिसकी बिक्री सालाना आधार पर 7 प्रतिशत गिरकर 41,001 यूनिट्स हो गई है जो कि पहले 44,142 यूनिट्स थी।

इसके विपरीत, अगस्त में वाणिज्यिक वाहनों (सीवी) का प्रदर्शन मजबूत रहा। घरेलू वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 6 प्रतिशत बढ़कर 27,481 इकाई हो गई, जबकि निर्यात सहित कुल वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री साल-दर-साल आधार पर 10 प्रतिशत बढ़कर 29,863 इकाई हो गई है।

ट्रकों और बसों सहित मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में भी वृद्धि दर्ज की गई, जिनकी घरेलू बिक्री अगस्त 2024 में 12,008 इकाई के मुकाबले 13,405 इकाई रही।

कुल यात्री वाहनों की संख्या में गिरावट के बावजूद, टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पोर्टफोलियो का प्रदर्शन अच्छा रहा।

कंपनी ने 8,540 इकाइयों के साथ अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक ईवी बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष अगस्त की तुलना में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

टाटा मोटर्स ने कहा कि यह रिकॉर्ड ईवी में बढ़ते उपभोक्ता विश्वास और हरित, शून्य-उत्सर्जन गतिशीलता की ओर तेजी से बढ़ते बदलाव को दर्शाता है।

निर्यात और इलेक्ट्रिक वाहनों सहित कुल यात्री वाहनों की बिक्री अगस्त 2025 में 43,315 इकाई रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की 44,486 इकाई से 3 प्रतिशत कम है।

टाटा मोटर्स ने कहा कि वह अपनी इलेक्ट्रिक वाहनों की पेशकश का विस्तार करने और अपने वाणिज्यिक वाहन व्यवसाय को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, हालांकि इस महीने के दौरान यात्री कारों की मांग में कुछ कमी देखी गई।

