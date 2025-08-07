अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

ट्रंप टैरिफ बेअसर, भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 07, 2025, 10:51 AM

मुंबई, 7 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 79.27 अंक या 0.10 प्रतिशत की तेजी के साथ 80,623.26 और निफ्टी 21.95 अंक या 0.09 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,596.15 पर बंद हुआ।

भारतीय शेयर बाजार में तेजी ऐसे समय पर देखने को मिली है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है, जो कि 27 अगस्त से लागू होंगे।

लार्जकैप के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 188.55 अंक या 0.33 प्रतिशत की तेजी के साथ 56,938.30 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 30.05 अंक या 0.17 प्रतिशत की तेजी के साथ 17,692.65 पर था।

निफ्टी के ज्यादातर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। आईटी, फार्मा और मीडिया सबसे ज्यादा बढ़ने वाले इंडेक्स थे, जबकि रियल्टी, एनर्जी और इन्फ्रा लाल निशान में बंद हुए।

सेंसेक्स पैक में टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इटरनल (जोमैटो), एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, टीसीएस, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी, एलएंडटी, पावर ग्रिड और सन फार्मा टॉप गेनर्स थे। ट्रेंट, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स,एचयूएल, एनटीपीसी, एमएंडएम, कोटक महिंद्रा बैंक, बीईएल, आईसीआईसीआई बैंक और भारती एयरटेल टॉप लूजर्स थे।

पीएल कैपिटल में एडवाइजरी प्रमुख विक्रम कसात ने कहा कि उतार-चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र के बाद भारतीय बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। कपड़ा, आभूषण और ऑटो उपकरण जैसे उच्च अमेरिकी निर्यात वाले क्षेत्र दबाव में रहे, लेकिन सत्र के अंत में बैंकिंग और एफएमसीजी में आई तेजी ने व्यापक नुकसान की भरपाई करने में मदद की।

आगे कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद, मजबूत घरेलू इन्फ्रास्ट्रक्चर और संस्थागत खरीदारी ने कुछ राहत प्रदान की है। निवेशक अब अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता के नतीजों और अगले सप्ताह आने वाले महंगाई के आंकड़ों पर नजर रखे हुए हैं।

टैरिफ पर मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह ने कहा, “सरकार किसी भी दबाव की राजनीति में नहीं आएगी। बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखकर फैसला किया जाएगा। भारत के लिए राष्ट्रीय हित सबसे पहले है। सरकार सही दिशा में कदम उठा रही है और हमें भरोसा है कि देशहित सर्वोपरि रहेगा।”

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान में हुई थी। सुबह 9:23 पर सेंसेक्स 230 अंक या 0.29 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,313 और निफ्टी 73 अंक या 0.30 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,501 पर था।

--आईएएनएस

एबीएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...