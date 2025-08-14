अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

ट्रंप-पुतिन की बैठक से पहले भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद, बैंकिंग स्टॉक्स में रही खरीदारी

Aug 14, 2025, 11:48 AM

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद होने में सफल रहा। हालांकि, बाजार में मिलाजुला कारोबार हुआ है। दिन के अंत में सेंसेक्स 57.75 अंक की तेजी के साथ 80,597.66 और निफ्टी 11.95 अंक की बढ़त के साथ 24,631.30 पर था।

निफ्टी बैंक ने बाजार की तेजी का नेतृत्व किया और यह इंडेक्स 160.40 अंक या 0.29 प्रतिशत की तेजी के साथ 55,341.85 पर बंद हुआ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक 15 अगस्त को अलास्का में होने जा रही है, जिस पर निवेशकों की निगाहें हैं।

बैंकिंग के साथ-साथ आईटी, पीएसयू बैंक, फाइनेंसिग सर्विसेज, फार्मा और प्राइवेट बैंक हरे निशान में बंद हुए। ऑटो, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, मीडिया और एनर्जी लाल निशान में बंद हुए।

लार्जकैप की तुलना में मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 177.25 अंक या 0.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ 56,504.25 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 66.50 अंक या 0.38 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 17,547.45 पर था।

सेंसेक्स पैक में इटरनल (जोमैटो), इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, एसबीआई, मारुति सुजुकी, टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स और एक्सिस बैंक टॉप गेनर्स थे। टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, बीईएल,अल्ट्राटेक सीमेंट, एचयूएल, एचसीएल टेक, आईटीसी और ट्रेंट टॉप लूजर्स थे।

एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक दे ने कहा कि शुक्रवार को ट्रंप-पुतिन की बैठक से पहले निफ्टी ने एक सीमित दायरे में कारोबार किया। हालांकि, बाजार की समग्र धारणा बुल्स के फेवर में है। इंडेक्स 24,337 का स्तर होल्ड करने में कामयाब रहा। तेजी की स्थिति में रुकावट का स्तर 24,660 और 24,850 पर है। अगर निफ्टी 24,337 के स्तर से नीचे जाता है तो गिरावट बढ़ सकती है।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सपाट हुई थी। सेंसेक्स 0.15 प्रतिशत बढ़कर 80,657 अंक पर पहुंच गया। निफ्टी इंडेक्स 21 अंक या 0.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,638 अंक पर पहुंच गया।

--आईएएनएस

एबीएस/

