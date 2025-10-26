ट्रंप ने विज्ञापन विवाद को लेकर कनाडा पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया

वाशिंगटन, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने कनाडा पर आरोप लगाया है कि उसने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के भाषण को लेकर एक “भ्रामक विज्ञापन” चलाया है।

ट्रंप ने शनिवार देर रात अपने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा, “उन्हें यह विज्ञापन तुरंत हटा लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसे वर्ल्ड सीरीज के दौरान प्रसारित किया, जबकि वे जानते थे कि यह झूठा है। तथ्यों को गलत दिखाने और शत्रुतापूर्ण रवैये के कारण, मैं कनाडा पर पहले से लगाए गए टैरिफ में 10 प्रतिशत की और वृद्धि कर रहा हूं।”

ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि कनाडा, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट इस समय ट्रंप द्वारा लगाए गए शुल्कों से जुड़े कानूनी मामलों की सुनवाई कर रहा है।

ट्रंप ने लिखा, “यह पूरा झूठ इसलिए फैलाया गया ताकि कनाडा को उम्मीद रहे कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट उन्हें टैरिफ मामले में बचा लेगा, जबकि उन्होंने लंबे समय से इन शुल्कों का इस्तेमाल अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है।”

गुरुवार को ट्रंप के विरोध के बाद, ओंटारियो के प्रधानमंत्री डग फोर्ड ने कहा कि वह सोमवार से टैरिफ-विरोधी विज्ञापन का प्रसारण रोक देंगे ताकि "व्यापार वार्ता फिर से शुरू हो सके"।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शुक्रवार को ज़ोर देकर कहा कि उनकी सरकार अमेरिका के साथ "रचनात्मक बातचीत" जारी रखने के लिए तैयार है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता को अचानक समाप्त करने की घोषणा की थी।

कार्नी ने कहा, “हम महीनों से यह बात दोहरा रहे हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि कौन-सी चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कौन-सी नहीं। हम अमेरिका की व्यापार नीति को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि यह नीति 1980, 1990 और 2000 के दशक से बिल्कुल बदल चुकी है।”

कार्नी ने कहा कि कनाडा के वार्ताकार अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ बातचीत में "काफी प्रगति" कर रहे हैं, खासकर स्टील, एल्युमीनियम और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में। उन्होंने कहा, “हम अपने अमेरिकी साथियों के साथ रचनात्मक चर्चा कर रहे थे। जब भी अमेरिका फिर से बातचीत के लिए तैयार होगा, हम उस प्रगति को आगे बढ़ाने को तैयार हैं।”

ट्रंप ने गुरुवार देर रात घोषणा की थी कि वह कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं खत्म कर रहे हैं। यह घोषणा उस वीडियो विज्ञापन के बाद आई, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का एक पुराना भाषण दिखाया गया था। इस विज्ञापन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा टैरिफ की आलोचना करते हुए पुराने फुटेज दिखाए गए थे, जिसे ट्रंप ने "फर्जी" बताया था।

उन्होंने लिखा, “टैरिफ अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी हैं। कनाडा के गलत व्यवहार को देखते हुए, कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं तुरंत समाप्त की जाती हैं।”

व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट ने कहा, “राष्ट्रपति कनाडा से बहुत निराश हैं, और यह जायज भी है। कनाडा के साथ बातचीत करना काफी मुश्किल रहा है।”

यह नया विवाद अमेरिका और कनाडा के बीच दुनिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों में से एक में नई अनिश्चितता जोड़ रहा है। ट्रंप पहले ही कनाडा के कुछ निर्यातों पर 35 प्रतिशत शुल्क लगा चुके हैं और कई बार यह भी कह चुके हैं कि “कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना देना चाहिए।”

