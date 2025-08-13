ट्रंप के बयान के बाद सोने और चांदी के दाम गिरे

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार को गिरावट देखी गई। 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना एक लाख रुपए के नीचे बना हुआ है और चांदी की कीमत 1,13,500 रुपए प्रति किलो से नीचे आ गई है।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) की ओर से शाम को जारी की गई कीमतों के मुताबिक, बीते 24 घंटे में 24 कैरेट सोने का दाम 287 रुपए कम होकर 99,670 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 99,957 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था।

वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत घटकर 91,298 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। 18 कैरेट सोने की कीमत कम होकर 74,753 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है।

सोने की कीमत में कमी की वजह, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने सोने पर टैरिफ लगाने की खबर को खारिज कर दिया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रूथ सोशल' पर लिखा, “सोने पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा!”

चांदी की कीमत में भी गिरावट देखी गई। बीते 24 घंटे में चांदी का दाम 188 रुपए कम होकर 1,13,313 रुपए प्रति किलो हो गया है।

आईबीजेए की ओर दिन में दो बार हाजिर बाजार की सोने और चांदी की कीमतें जारी की जाती है।

एमसीएक्स पर भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट रही। गोल्ड का 03 अक्टूबर, 2025 का कॉन्ट्रैक्ट 0.24 प्रतिशत गिरकर 1,00,083 रुपए पर था। वहीं, चांदी का 05 सितंबर, 2025 का कॉन्ट्रैक्ट 0.15 प्रतिशत कम होकर 1,13,122 रुपए पर बंद हुआ।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। सोने की कीमत 0.26 प्रतिशत घटकर 3,395.60 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 0.12 प्रतिशत बढ़कर 37.74 डॉलर प्रति औंस पर है।

1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 23,508 रुपए या 30.86 प्रतिशत बढ़कर 99,670 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 27,296 रुपए या 31.73 प्रतिशत बढ़कर 1,13,313 रुपए पर पहुंच गया है।

--आईएएनएस

एबीएस/