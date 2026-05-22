ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एआई, ड्रोन और सीसीटीवी का इस्तेमाल कर रहा रेलवे: अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली, 21 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि भारतीय रेलवे ट्रेनों, यात्रियों, स्टेशन परिसरों और विशाल रेल नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एआई, ड्रोन और सीसीटीवी जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यापक इस्तेमाल कर रहा है।

उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के बीट स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत कर मिशन मोड में यह काम किया जा रहा है।

रेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में देशभर के फील्ड अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।

बैठक का मुख्य फोकस रेलवे नेटवर्क में अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन के लिए आरपीएफ और सरकारी रेलवे पुलिस के बीच सूचना साझा करने की व्यवस्था को बेहतर बनाकर समन्वय मजबूत करना था।

बैठक में बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में कई घटनाओं की शुरुआती जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता सामने आई है। इनमें हाल की कुछ आगजनी की घटनाएं भी शामिल हैं।

भारतीय रेलवे ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और आरपीएफ सक्रिय रूप से इनकी जांच कर रही है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, कई मामलों में रेलवे की त्वरित और सक्रिय कार्रवाई से बड़े हादसों को टालने में मदद मिली है।

बैठक में यह भी महसूस किया गया कि खुफिया तंत्र को मजबूत करने और सूचनाओं को तेजी से प्रोसेस करने के लिए तकनीक के इस्तेमाल के साथ-साथ रेलवे यात्रियों को भी यात्रा के दौरान और स्टेशन परिसर में इंतजार करते समय असामाजिक गतिविधियों को रोकने में सक्रिय सहयोग के लिए प्रोत्साहित करेगा।

मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क और जागरूक रहने की अपील की। रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा गया है।

बैठक में तकनीक-आधारित सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, पूरे रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा फील्ड जोन के बीच परिचालन सुरक्षा समन्वय बेहतर करने पर भी जोर दिया गया।

इसके अलावा, साइबर सुरक्षा मजबूत करने, कैमरों की गुणवत्ता अपग्रेड करने और एआई-आधारित निगरानी एवं मॉनिटरिंग सिस्टम तैनात करने पर भी चर्चा हुई।

--आईएएनएस

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