अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

टैरिफ का असर! अमेरिका-चीन का द्विपक्षीय व्यापार कम होकर ग्लोबल ट्रेड का 2 प्रतिशत हुआ: रिपोर्ट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 12, 2026, 11:09 AM

नई दिल्ली, 12 मार्च (आईएएनएस)। अमेरिका और चीन का द्विपक्षीय व्यापार कम होकर ग्लोबल ट्रेड का केवल दो प्रतिशत रह गया है, जो कि 2024 में 2.7 प्रतिशत था। यह जानकारी गुरुवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई।

लेटेस्ट डीएचएल ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2026 में कहा गया कि समग्र वैश्वीकरण के मजबूत बने रहने के बावजूद दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच अलगाव जारी है।

डीएचएल द्वारा न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ साझेदारी में जारी किए गए अध्ययन से पता चला है कि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, टैरिफ और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतियों में अनिश्चितता के बावजूद वैश्विक आर्थिक संबंध मजबूत बने हुए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार 2015 में ग्लोबल ट्रेड का 3.6 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।

हालांकि, हाल के वर्षों में यह हिस्सा लगातार घटता रहा है, जो 2024 में गिरकर 2.7 प्रतिशत और 2025 की पहली तीन तिमाहियों में लगभग 2 प्रतिशत तक पहुंच गया।

दोनों देशों के बीच क्रॉस-बॉर्डर बिजनेस इन्वेस्टमेंट तो और भी कम है, जो वैश्विक निवेश प्रवाह के 1 प्रतिशत से भी कम है।

वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच संबंधों में आई कमजोरी के बावजूद, रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्वीकरण कुल मिलाकर स्थिर बना हुआ है।

वैश्विक स्तर पर कनेक्टेडनेस 2025 में लगभग 25 प्रतिशत रही, जो 2022 में देखे गए रिकॉर्ड स्तर के बराबर है।

यह सूचकांक 0 से 100 के पैमाने पर व्यापार, पूंजी, सूचना और लोगों के अंतरराष्ट्रीय प्रवाह को मापता है।

डीएचएल एक्सप्रेस के सीईओ जॉन पियर्सन ने कहा कि ये निष्कर्ष दर्शाते हैं कि देश और कंपनियां अनिश्चित समय में भी अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाए रखने में सक्षम हैं।

उन्होंने कहा कि गरीबी और जलवायु परिवर्तन जैसी प्रमुख वैश्विक चुनौतियों के लिए सहयोग और वैश्विक सोच की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि कोविड-19 महामारी के दौरान हुए असामान्य उतार-चढ़ाव को छोड़कर, 2025 में वैश्विक व्यापार में वृद्धि 2017 के बाद से किसी भी वर्ष की तुलना में अधिक तीव्र रही।

इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा अमेरिका में टैरिफ वृद्धि से पहले बढ़ी हुई शिपमेंट और एआई से संबंधित उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण हुआ।

विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, 2025 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान वैश्विक वस्तु व्यापार वृद्धि में एआई से संबंधित वस्तुओं का योगदान लगभग 42 प्रतिशत था।

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक व्यापार में विस्तार जारी रहेगा, हालांकि गति मध्यम रहेगी।

वस्तु व्यापार में 2029 तक औसतन 2.6 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि होने का अनुमान है, जो पिछले दशक की वृद्धि के लगभग अनुरूप है।

--आईएएनएस

एबीएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...