ट्रेड वार्ता आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी डेलिगेशन अगले हफ्ते आएगा भारत : विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 मई (आईएएनएस)। भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका की एक ट्रेड टीम अगले हफ्ते आ सकती है, जिसमें दोनों पक्ष सकारात्मक और संरचनात्मक बातचीत बनाए रखेंगे।

विदश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच पहले अप्रैल में बातचीत हुई थी, जब एक भारतीय व्यापार डेलीगेशन ने अमेरिका का दौरा किया था। बातचीत का अगला राउंड आने वाले दौरे में जारी रहेगा।

जायसवाल ने कहा, “अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अप्रैल महीने में हमारी एक व्यापार टीम ने अमेरिका का दौरा किया था। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले हफ्ते अमेरिका से एक टीम भारत आएगी, जहां बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा।”

उन्होंने कहा कि अब तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत सकारात्मक और संरचनात्मक रही है। ज्यादा जानकारी बाद में साझा की जाएगी। हालांकि, विदेश मंत्रालय ने आगामी बातचीत के एजेंडा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन संकेत दिया कि दोनों पक्षों के बीच व्यापार बातचीत संरचनात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है।

अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ कथित तौर पर नस्लवाद दिखाने वाले एक वायरल वीडियो को लेकर एक सवाल का जवाब देते हुए, रणधीर जायसवाल ने कहा कि उन्होंने वह खास पोस्ट नहीं देखी है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा, “मैंने वह पोस्ट नहीं देखी है। हालांकि, किसी भी तरह का, कहीं भी, नस्लवाद मंजूर नहीं है।”

इस बीच, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने नई दिल्ली में एक इवेंट में कहा कि तकनीक के क्षेत्र में नए मौकों का फायदा उठाने के लिए भारत और अमेरिका से बेहतर कोई साझेदारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत-अमेरिका का संबंध 21वीं सदी की एक अहम साझेदारी है।

इससे पहले मई में, सरकार ने कहा था कि मुख्य वार्ताकार के नेतृत्व में अमेरिकी व्यापार टीम 1-4 जून तक भारत आएगी ताकि एक अंतरिम समझौते के विवरण को फाइनल किया जा सके और मार्केट एक्सेस, नॉन-टैरिफ उपाय, कस्टम्स और ट्रेड फैसिलिटेशन, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और आर्थिक सुरक्षा अलाइनमेंट जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके।

--आईएएनएस

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