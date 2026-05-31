टॉप-10 कंपनियों में से 7 का मार्केट कैप एक हफ्ते में 1.54 लाख करोड़ रुपए घटा

मुंबई, 31 मई (आईएएनएस)। छुट्टियों के कारण छोटे रहे कारोबारी सप्ताह के दौरान भारत की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 के संयुक्त बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में 1.54 लाख करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई।

इस सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 639.61 अंक यानी 0.84 प्रतिशत गिरा, जबकि निफ्टी 171.55 अंक यानी 0.72 प्रतिशत फिसला, क्योंकि बाजार में उतार-चढ़ाव और निवेशकों की सतर्कता के कारण दबाव बना रहा।

निफ्टी के तकनीकी विश्लेषण पर टिप्पणी करते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि ऊपर की ओर इमीडिएट रेजिस्टेंस स्तर 23,900 और 24,100 पर हैं। वहीं नीचे की ओर 23,400 और 23,200 के स्तर महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में देखे जा रहे हैं।

एक विश्लेषक ने कहा, "यदि निफ्टी 23,200 के स्तर से नीचे निर्णायक रूप से टूटता है तो बाजार में नई बिकवाली देखने को मिल सकती है। वहीं 24,100 के ऊपर लगातार कारोबार होने पर निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है और बाजार में रिकवरी देखने को मिल सकती है।"

सूचीबद्ध कंपनियों में सबसे बड़ी गिरावट एचडीएफसी बैंक के मार्केट कैप में दर्ज की गई, और बैंक का बाजार मूल्य 33,333.06 करोड़ रुपए घटकर 11.46 लाख करोड़ रुपए रह गया।

टेलीकॉम क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल का मार्केट कैप 25,408.96 करोड़ रुपए घटकर 11.14 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का बाजार मूल्य 22,920.58 करोड़ रुपए कम होकर 8.15 लाख करोड़ रुपए रह गया।

हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण 13,169.46 करोड़ रुपए घटकर 5.04 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। बजाज फाइनेंस के बाजार मूल्य में भी 7,253.24 करोड़ रुपए की कमी आई, जिससे इसका मार्केट कैप 5.63 लाख करोड़ रुपए रह गया। वहीं आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,311.41 करोड़ रुपए घटकर 9 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

हालांकि, व्यापक बाजार में कमजोरी के बावजूद तीन कंपनियां अपने बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैपिटलाइजेशन) में बढ़ोतरी दर्ज कराने में सफल रहीं।

लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) टॉप-10 कंपनियों में सबसे बड़ी बढ़त हासिल करने वाली कंपनी रही, जिसके मार्केट कैप में 20,608.43 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और यह 5.61 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

वहीं, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भी मजबूत प्रदर्शन किया और इसका मार्केट कैप 13,753.62 करोड़ रुपए बढ़कर 8.90 लाख करोड़ रुपए हो गया। वहीं भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के बाजार मूल्य में 6,040.37 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिससे इसका बाजार पूंजीकरण 5.20 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में एचडीएफसी बैंक और भारती एयरटेल प्रमुख स्थान पर बने रहे। इनके बाद आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी), भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्थान रहा।

--आईएएनएस

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