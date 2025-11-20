तीन दिन की गिरावट के बाद फिर बढ़े सोना-चांदी के दाम

मुंबई, 19 नवंबर (आईएएनएस)। सोना-चांदी की कीमतों में पिछले तीन कारोबारी सत्रों से गिरावट देखी जा रही थी वहीं बुधवार को कीमती धातुओं की कीमत में उछाल दर्ज किया गया है। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत में 4000 रुपए से ज्यादा का उछाल आया है, वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 1,23,800 प्रति 10 ग्राम के पार बनी हुई है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,23,884 रुपए दर्ज की गई है, जो कि इससे पहले कारोबारी दिन मंगलवार को 1,22,180 रुपए प्रति 10 ग्राम बनी हुई थी। बीते 24 घंटों में सोने के दाम में 1,704 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी देखी गई है। इसी तरह, 22 कैरेट सोना भी 1,561 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 1,13,478 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। 18 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो यह भी 1,278 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 92,913 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है।

वहीं, एक किलोग्राम चांदी का भाव बढ़कर 1,58,120 रुपए पर आ गया है, जो कि इससे पहले 1,53,706 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया था। चांदी की कीमत में 4014 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर सोना-चांदी की कीमतों को कारोबारी सत्र में दो बार अपडेट किया जाता है। सोना-चांदी की कीमतें एक बार सुबह अपडेट होने के बाद शाम को अपडेट की जाती हैं।

वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.24 प्रतिशत बढ़कर 1,24,157 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि चांदी के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 2.68 प्रतिशत की तेजी के बाद 1,58,795 रुपए पर पहुंच गया है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का दाम 1.26 प्रतिशत बढ़कर 4,117.60 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 3.12 प्रतिशत की तेजी के बाद 52.09 डॉलर प्रति औंस हो गया है।

--आईएएनएस

एसकेटी/