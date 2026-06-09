तीन कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद सोने में लौटी तेजी, दाम 1.52 लाख रुपए के पार

नई दिल्ली, 9 जून (आईएएनएस)। लगातार तीन कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद सोने की कीमत में फिर से तेजी देखने को मिली है और दाम 1.52 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया है।

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इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम 1,030 रुपए बढ़कर 1,52,519 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जो कि पहले 1,51,489 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था।

22 कैरेट सोने का दाम 1,38,764 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 1,39,707 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। 18 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,14,389 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,13,617 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी।

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। चांदी का दाम 1,638 रुपए बढ़कर 2,45,938 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 2,44,300 रुपए प्रति किलो हो गया है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है।

खबर लिखे जाने तक, सोने का 05 अगस्त 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 0.14 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,54,999 रुपए पर और चांदी का 3 जुलाई 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 0.30 प्रतिशत की मजबूती के साथ 2,47,132 रुपए पर था।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी में तेजी देखने को मिल रही है। सोना मामूली तेजी के साथ 4,363 डॉलर प्रति औंस और चांदी भी मामूली बढ़त के साथ 68.61 डॉलर प्रति औंस पर थी।

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि एमसीएक्स पर सुबह के सत्र में सोने ने एक सीमित दायरे में कारोबार किया। इसकी वजह डॉलर के कमजोर होने से रुपए में तेजी आना था।

उन्होंने आगे कहा कि अब निवेशकों का ध्यान बुधवार को अमेरिका में आने वाले महंगाई के डेटा पर है। यह आने वाले समय में सोने की चाल तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।

--आईएएनएस

एबीएस