तमिलनाडु: सीएम स्टालिन वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने जर्मनी-ब्रिटेन यात्रा पर रवाना हुए

चेन्नई, 30 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन शनिवार को जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के एक सप्ताह के दौरे पर रवाना हुए। इस यात्रा उद्देश्य औद्योगिक निवेश आकर्षित करना और तमिल प्रवासियों के साथ जुड़ना है।

सीएम स्टालिन का शाम में जर्मनी पहुंचने का कार्यक्रम है। उन्होंने 2030 तक तमिलनाडु को एक ट्रिलियन डॉलर (88 लाख करोड़ रुपए) की अर्थव्यवस्था बनाने के अपने दृष्टिकोण पर बार-बार जोर दिया है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलनों का आयोजन करने और बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने में सक्रिय रही है।

सीएम स्टालिन को एक निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत रूप से विदेश प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व भी कर रहे हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "यूएई, जापान, सिंगापुर, स्पेन और अमेरिका की अपनी यात्राओं की सफलता से प्रेरित होकर और इन यात्राओं से निवेश प्राप्त करने की आशा में, मैं जर्मनी और इंग्लैंड की यात्रा कर रहा हूं...यह भी सफल होगी! ये यात्राएं नंबर 1 तमिलनाडु बनने के लक्ष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगी।"

पदभार ग्रहण करने के बाद से यह मुख्यमंत्री स्टालिन की पांचवीं विदेश यात्रा है। मार्च 2022 में, दुबई की उनकी यात्रा के दौरान, 6,100 करोड़ रुपए के निवेश प्रतिबद्धताओं पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसी वर्ष बाद में, उन्होंने सिंगापुर और जापान का दौरा किया और 1,342 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

2024 की शुरुआत में, उनकी स्पेन यात्रा के दौरान 3,440 करोड़ रुपए के समझौते हुए, जिसके बाद अगस्त-सितंबर 2024 में उनकी अमेरिका यात्रा हुई, जहां 7,616 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया गया।

इस यात्रा के दौरान, मुख्यमंत्री ब्रिटेन जाने से पहले जर्मनी में रहेंगे। 1 सितंबर को, वह जर्मनी से लंदन के लिए रवाना होंगे। 2 सितंबर को, स्टालिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वह उद्यमियों से मिलेंगे और तमिलनाडु में निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे।

3 सितंबर को, वह लंदन में व्यावसायिक बातचीत करेंगे। 4 सितंबर को, वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में तमिल कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसमें समाज सुधारक पेरियार के चित्र का अनावरण भी शामिल है।

6 सितंबर को, वह लंदन में प्रवासी भारतीयों से जुड़े अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री स्टालिन के 8 सितंबर की सुबह चेन्नई लौटने की उम्मीद है।

राज्य सरकार को इस यात्रा के दौरान कई बड़े समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिनकी कीमत कई हजार करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी दुर्गा स्टालिन, उद्योग मंत्री टी.आर.बी. राजा और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस