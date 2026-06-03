तमिलनाडु : महीनों की तेजी के बाद धागे की कीमतों में गिरावट से तिरुप्पुर के निटवियर निर्माताओं को राहत

तिरुपुर, 3 जून (आईएएनएस)। सूती धागे की कीमतों में इस साल पहली बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इससे तमिलनाडु के तिरुपुर स्थित निटवियर और कपड़ा उद्योग को राहत मिली है। पिछले कई महीनों से कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, जिससे निर्माताओं और निर्यातकों पर भारी दबाव बना हुआ था।

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यह कमी केंद्र सरकार के उस फैसले के बाद आई है, जिसमें जून से अक्टूबर के बीच कपास के आयात को कस्टम ड्यूटी से अस्थायी तौर पर छूट दी गई है। इस कदम का मकसद घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाना और कीमतों को स्थिर करना है।

इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अलग-अलग काउंट्स में सूती धागे की कीमतें लगभग 10 रुपए प्रति किलोग्राम तक गिर गई हैं, जो कपास की कीमतों में आई बड़ी गिरावट को दिखाता है।

इस घटनाक्रम को टेक्सटाइल और कपड़ों के सेक्टर के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। यह सेक्टर साल की शुरुआत से ही बढ़ती इनपुट लागत से जूझ रहा था। घरेलू कपास की कीमतों में भी काफी सुधार देखने को मिला है।

कपास की कीमत गिरकर लगभग 63,000 रुपए प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) हो गई है, जबकि केंद्र द्वारा आयात शुल्क में छूट की घोषणा से पहले यह लगभग 69,000 रुपए प्रति कैंडी थी। कपास की कीमतों में गिरावट का धागे की दरों पर तुरंत असर पड़ा है, जिससे स्पिनिंग मिलों, कपड़ों के निर्माताओं और निर्यातकों को फायदा हुआ है।

तिरुपूर निटवियर क्लस्टर, जो भारत के सबसे बड़े टेक्सटाइल और कपड़ों के निर्यात केंद्रों में से एक है, कपास और धागे की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से काफी प्रभावित हुआ था। जनवरी से मई के बीच, धागे की कीमतें लगभग 65 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई थीं, जिससे निर्माताओं के लिए उत्पादन लागत में काफी बढ़ोतरी हो गई थी।

कपास, जो साल की शुरुआत में लगभग 54,000 रुपए प्रति कैंडी पर बिक रहा था, सप्लाई में कमी और वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हाल के महीनों में तेजी से बढ़ा था। कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी से निर्यातकों और घरेलू कपड़ों के निर्माताओं में चिंता पैदा हो गई थी। उनमें से कई को डर था कि बढ़ती कीमतों से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ेगा और मुनाफे का मार्जिन कम हो जाएगा।

कपास और धागे की कीमतों में हालिया गिरावट के साथ, निर्माताओं को उम्मीद है कि उत्पादन लागत पर दबाव कुछ कम होगा। इस कमी से पूरे टेक्सटाइल वैल्यू चेन को फायदा होने की संभावना है, जिसमें स्पिनिंग और निटिंग यूनिट्स से लेकर कपड़ों के निर्यातक और खुदरा विक्रेता शामिल हैं।

इंडस्ट्री के जानकारों का मानना ​​है कि अगर कपास का आयात बढ़ता है और बाजार में सप्लाई में और सुधार होता है, तो आने वाले सप्ताह में कीमतों में यह सुधार जारी रह सकता है।

यह उम्मीद बनी हुई है कि शुल्क छूट की अवधि के दौरान कपास की कीमतें और नरम हो सकती हैं, जिससे धागे की कीमतों में और कमी आएगी।

हालांकि इंडस्ट्री इस घटनाक्रम को एक पूर्ण समाधान के बजाय एक अस्थायी राहत के तौर पर देख रही है, लेकिन धागे की कीमतों में गिरावट से टेक्सटाइल निर्माताओं और निर्यातकों को बहुत जरूरी सहारा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वे बाज़ार की मुश्किल परिस्थितियों और अनिश्चित वैश्विक मांग का सामना कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस