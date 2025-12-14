अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

तमिलनाडु : जीआई टैग के बावजूद नामक्कल के कलचट्टी कारीगरों का भविष्य संकट में, कच्चे माल की कमी प्रमुख वजह

Dec 14, 2025

नमक्कल, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु के नमक्कल क्षेत्र के पारंपरिक सेलखड़ी के कारीगरों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। उनके प्रतिष्ठित कुकवेयर नमक्कल मक्कल पट्टीरंगल को हाल ही में जीआई टैग मिला है, इसके बावजूद उन्हें अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है।

हालांकि इस पहचान से सदियों पुरानी इस कला की पहचान और मार्केट में डिमांड बढ़ी है, लेकिन कारीगरों का कहना है कि इससे उनकी सबसे बड़ी चुनौती का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि अच्छी क्वालिटी की नक्काशी की लगातार कमी है, जो उनकी रोजी-रोटी के लिए जरूरी है।

कई पीढ़ियों से, नामक्कल और उसके आस-पास के परिवार एक खास मैग्नीशियम से भरपूर, मखमली चिकने सोपस्टोन से कलचट्टी और दूसरी वस्तुएं बनाते आ रहे हैं। उनके कुकवेयर अपनी बेहतर गर्मी बनाए रखने की क्षमता, धीरे-धीरे फर्मेंटेशन की खासियत और पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए पहचाने जाते हैं।

यह पत्थर पारंपरिक रूप से नामक्कल जिले और आसपास के इलाकों जैसे मंगलपुरम, पेरियासोरागई, अरंगानूर और सेलम जिले के कुछ खास जगहों से मिलता है। हालांकि, कारीगरों का कहना है कि आसानी से मिलने वाले भंडार काफी हद तक खत्म हो गए हैं। ज्यादातर बचे हुए भंडार अब जमीन के बहुत नीचे पाए जाते हैं या प्रतिबंधित इलाकों में हैं, जिसमें जंगल के इलाके भी शामिल हैं जहां खुदाई मना है।

गहरी परतों से पत्थर निकालने के लिए मशीनी तरीकों की जरूरत होती है, लेकिन ऐसी खुदाई की इजाजत लेना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। नतीजतन, कारीगरों को डर है कि कच्चे माल तक पहुंच कम होने से प्रोडक्शन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है, ठीक उसी समय जब जीआई टैग ने उनके प्रोडक्ट्स में नई दिलचस्पी जगाई है।

यह कला खुद छोटे, परिवार द्वारा चलाए जाने वाले यूनिट्स तक ही सीमित है जो खुदाई वाले इलाकों के पास ग्रामीण इलाकों में छोटी वर्कशॉप से ​​काम करते हैं। बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद, पैमाने या वर्कफोर्स में बहुत ज्यादा विस्तार नहीं हुआ है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि खास हुनर ​​परिवारों में ही पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया जाता है और यह काफी हद तक सही पत्थर तक बिना किसी रुकावट के पहुंच पर निर्भर करता है।

जीआई टैग दिलाने में शामिल स्टेकहोल्डर्स का कहना है कि सदियों से इस कला का जीवित रहना इसे कई दूसरी पारंपरिक हस्तकलाओं से अलग बनाता है जो खत्म हो गई हैं।

सरकारी एजेंसियों ने प्रदर्शनियों और वर्कशॉप के जरिए सोपस्टोन के बर्तनों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, और बड़े रिटेल आउटलेट्स से डिमांड बढ़ी है। हालांकि, कच्चे माल तक पक्की और रेगुलेटेड पहुंच के बिना, कारीगरों का कहना है कि वे प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहे हैं या नए मार्केट के मौकों का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं।

वन अधिकारियों का कहना है कि खुदाई की इजाजत मौजूदा कानूनों के तहत सख्ती से दी जाती है। अगर जमीन के वर्गीकरण की इजाजत हो तो गैर-प्रतिबंधित इलाकों में सीमित खुदाई की जांच की जा सकती है, लेकिन आरक्षित वन क्षेत्रों में खुदाई अभी भी मना है।

जैसे-जैसे पारंपरिक और टिकाऊ बर्तनों की डिमांड बढ़ रही है, नामक्कल के सोपस्टोन कारीगर चेतावनी देते हैं कि सिर्फ पहचान ही काफी नहीं है। कच्चे माल तक टिकाऊ और कानूनी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक साफ पॉलिसी के बिना, इस जीआई-टैग वाली विरासत कला का भविष्य खतरे में है।

